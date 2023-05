Militärexperte: "Der Abschied von der sowjetischen Militärstrategie bringt den Wendepunkt"

Der Krieg in der Ukraine tritt in eine neue Phase ein. Bisher bestanden die Arsenale auf beiden Seiten hauptsächlich aus sowjetischen Waffen, die den militärischen Spielraum an der Front einschränken. Moderne Waffen sind der strategische Wendepunkt - aber nicht nur.

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, und Experten sind sich nicht sicher, welche Seite die besten Chancen hat, sich durchzusetzen. Kiew setzt darauf, seine Truppen mit einer Gegenoffensive, ausgestattet mit NATO-Panzern und Raketenabwehrsystemen, wieder zu stärken.

Der Sieg auf dem Schlachtfeld hängt jedoch nicht nur vom Waffenarsenal ab. Es ist an der Zeit, sich von der sowjetischen Militärstrategie zu verabschieden, meint Matthew Schmidt, Professor für nationale Sicherheit und Politikwissenschaft an der Universität Haven.

"Bisher haben beide einen Artilleriekrieg nach sowjetischem Vorbild geführt. Sie verlassen sich stark auf Artilleriefeuer, Raketen und Infanterie. Was wir auf dem Schlachtfeld sehen, ist, dass sie ziemlich gleich stark sind.".

Der Kreml vermutet, dass die angekündigte ukrainische Gegenoffensive am 9. Mai beginnen wird, wenn Russland den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland feiert. Die Ungewissheit hat die Nervosität verstärkt, was sich in den jüngsten tödlichen Angriffen auf zivile Gebiete in der Ukraine mit Bombern aus den 1960er Jahren widerspiegelt. Waffen, über die die Ukraine einst verfügte.

"Die Ukrainer sind ziemlich verärgert, denn dieselben Bomber, die heute Raketen auf sie abwerfen, waren die Bomber, die sie 1992 hatten. Sie haben sie im Rahmen eines Rüstungskontrollpaktes aufgegeben und an Russland zurückgegeben. Heute werden sie mit ihnen angegriffen. Aber: "Diese Flugzeuge bieten keinen wirklichen Vorteil, zumindest nicht mehr als die Möglichkeit, Marschflugkörper vom Boden aus abzuschießen."

Tu-160 Bomber AP/Russisches Verteidigungsministerium

Sind die ukrainischen Streitkräfte bereit, westliche Manöver umzusetzen?

Matthew Schmidt geht davon aus, dass der Konflikt mit der ukrainischen Gegenoffensive tatsächlich eine neue Wendung nehmen wird, aber nur, wenn die Streitkräfte in der Lage sind, das in der Ausbildung in verbündeten Ländern erworbene militärische Know-how anzuwenden.

"Was den Verlauf der Gegenoffensive bestimmen wird, sind nicht die [von der NATO] gelieferten Waffensysteme, sondern die Ausbildung, die die ukrainischen Truppen in westlichen Systemen und Trainings erhalten haben, insbesondere, ob sie das gelernt haben, was der Westen 'kombinierte Waffenmanöver' nennt, d.h. die Fähigkeit, Artillerie-, Infanterie-, Panzer- und Spezialeinheiten-Feuer zu koordinieren und daraus eine hochgradig synchronisierte Strategie zu machen, um die Kraft zu maximieren, die auf einen bestimmten Punkt des Feindes angewendet wird."

Die Frage ist, ob die ukrainischen Truppen es gut genug gelernt haben, um es jetzt in dieser Gegenoffensive anzuwenden, denn es hätte eine verheerende Wirkung auf die russischen Truppen.

Sie wären in der Lage, die Verteidigungslinie zu durchbrechen, die russischen Rückzugsgebiete zu erreichen, ihre Artillerie- und Treibstoffdepots anzugreifen und die Rückzugs- und Manövrierfähigkeit der russischen Truppen einzuschränken."

Armata-Panzer auf dem Roten Platz Ivan Sekretarev/AP Photo

Aber Russland ist nicht zuunterschätzen. Laut ukrainischen Angaben hat Moskau vor kurzem die Tupolew-160, einen schweren Überschallbomber, das größte jemals in der Welt gebaute Modell, eingesetzt.

Außerdem haben sie eine erste Gruppe von T-14 Armata-Panzern, den modernsten Kampfpanzer des Landes, in Dienst gestellt. Die russischen Streitkräfte scheinen jedoch zu zögern, ihn einzusetzen.

"Der Armata-Panzer ist im Wesentlichen eine Art elektronischer Panzer, eine digitale Maschine. Der Turm selbst dreht sich automatisch, die Soldaten bedienen ihn über Touchpanels, aber er war noch nie im Einsatz. Also vertraut niemand darauf, wie gut er funktionieren wird.

Niemand vertraut darauf, dass das er bei einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern und einer Bodenwelle nicht den Bildschirm ausschaltet und die Soldaten dann nicht schießen können.

Niemand vertraut darauf, dass der Geschützturm nicht blockiert wird. Aber sie haben ihn noch nicht lange genug benutzt, um zu wissen, wie man ihn im Einsatz unter Beschuss entklemmt."

Im Januar berichtete der britische Militärgeheimdienst, dass ein Einsatz des T-14 für Russland wahrscheinlich "eine Entscheidung mit hohem Risiko" wäre, die vor allem zu Propagandazwecken getroffen würde.

"Die Produktion dürfte nur einige Dutzend Stück betragen, und es ist unwahrscheinlich, dass die Befehlshaber das Fahrzeug im Kampf einsetzen werden", sagt der britische Geheimdienst.

Nach elf Jahren Entwicklungszeit wurde das Programm von Verzögerungen, einer Reduzierung der geplanten Flottengröße und Berichten über Herstellungsprobleme heimgesucht.

Der Kreml ordnete die Produktion von 2.300 Panzern - die erstmals 2015 vorgestellt wurden - bis 2020 an, verlängerte den Termin aber später auf 2025, berichten russische Medien.

Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete im Dezember 2021, dass der staatliche Mischkonzern Rostec mit der Produktion von etwa 40 Panzern begonnen habe, deren Auslieferung für nach 2023 geplant sei.