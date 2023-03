Charles III. in Deutschland: Händeschütteln am Brandenburger Tor

Der britische König Charles III. hat seinen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Er wurde in Berlin gemeinsam mit Gemahlin Camilla von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Gattin Elke Büdenbender in Empfang genommen.

Das britische Königspaar wurde am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren begrüßt. Später pflanzten der König und Steinmeier Bäume im Garten des Schlosses Bellevue.

Der Besuch findet noch vor der eigentlichen Krönung Charles' am 6. Mai statt. An diesem Mittwochabend sah das Programm zunächst ein Staatsbankett mit Tischreden des britischen Königs und des Bundespräsidenten vor.

Im Bundestag hält Charles III. an diesem Donnerstag eine Rede. Am letzten Tag des Besuchs des britischen Königspaars in Deutschland, Freitag den 31. März, ist eine Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai in Hamburg vorgesehen. Die Kirche wurde 1943 bei Luftangriffen amerikanischer und britischer Kampfflugzeuge getroffen und erheblich zerstört.

Zuletzt weilten Charles III. und seine Gattin im November 2020 in Deutschland, damals noch als Kronprinz und Herzogin von Cornwall.