Papst Franziskus hält Palmsonntagsmesse

Tagelang war die katholische Welt in Sorge um Papst Franziskus - ob seines Gesundheitszustandes, und ob er in der Lage sein würde, den Osterfeierlichkeiten vorzustehen. Der 86-jährige hatte während seines dreitägigen Krankenhausaufenthalts intravenös verabreichte Antibiotika bekommen.

Vor Dutzenden Prälaten, Priestern und Zehntausenden Gläubigen hielt Franziskus die Palmsonntagsmesse,die an den Einzug Jesu in Jerusalem vor seiner Kreuzigung erinnert. In seiner Predigt verteidigte er - mit schwacher Stimme - die "Verlassenen" der Welt: "Niemand darf ausgegrenzt werden".

Mit dem Palmsonntag beginnt für den Papst ein dichtgepacktes und anstrengendes Programm in der Karwoche. Der Vatikan hatte am Samstag mitgeteilt, dass Franziskus die Zeremonien der Karwoche leiten werd, die mit der Messe am Ostersonntag am 9. April ihren Höhepunkt finden.