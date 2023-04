Von Euronews

Vor einem Jahr ging der Krieg Russlands gegen die Ukraine in eine neue Phase. Bei der Belagerung des Stahlwerks Asowstahl hielten die waffen- und truppenmäßig unterlegenen ukrainischen Streitkräfte stand - und verblüfften die Welt.

Oleg Karamow, Hauptfeldwebel in der 36. Marinebrigade sagt, dass der Beschuss "praktisch kein Ende" genommen hätte. "Wir wurden mit Mörsern, Artillerie und Granaten beschossen, wir wurden von Schiffen und aus der Luft beschossen."

Ein Jahr später erhält Euronews einen seltenen Einblick in das, was die Männer durchgemacht haben - während und nach der Belagerung, in russischen Gefängnissen.

Oleg Karamov erzählt, wie man ihm die Nase, zwei Rippen und einen Finger gebrochen habe. "Ich fiel auf den Boden und brach mir den Finger mit dem Rücken. Dann schleppten sie mich den Korridor hinunter. Ich blutete, ich konnte nicht atmen, alles tat weh."

Anton Iwlew, Unteroffizier in derselben Marinebrigade erklärt, dass er sich derzeit in einem Kurzurlaub nach der psychologischen Rehabilitation befinde. Der Staat habe ihm zehn Tage Urlaub gewährt. "Bis der Krieg vorbei ist, ist mein Platz hier. Wer soll meine Kinder und meine Familie beschützen, wenn nicht ich."