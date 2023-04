USA und Kanada: Märsche zum Earth Day

Von Euronews

In der US-amerikanischen Hauptstadt Washigton wurde der Earth Day begangen. Die Menschen erhoffen von der Regierung einen raschen Übergang zu grünen Energien. Sie setzen sich für die Erde ein. Ob jung oder alt, berühmt oder gar nicht, es gibt viele in den USA, denen das Wohl des blauen Planeten am Herzen liegt.

Auch im kanadischen Montreal haben sich Tausende gesammelt, um den Tag der Erde zu feiern.

Sie forderten die Regierung auf, verstärkt gegen den Klimawandel zu kämpfen, und so schnell wie möglich weg von den fossilen Brennstoffen zu kommen.