Earth Day: Bei den Gletschern schon verloren

Von Euronews mit AFP

Die letzten acht Jahre waren die wärmsten, die jemals aufgezeichnet wurden. Gleichzeitig erreichten die Konzentrationen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid neue Höchststände.

Nach Angaben der World Meteorological Organization (WMO) sind die Gletscher der Erde im vergangenen Jahr mit dramatischer Geschwindigkeit geschmolzen. Für ihre Rettung scheint es zu spät.

Petteri Taalas, Generalsekretär der WMO: "Leider haben wir bei den Gletschern bereits verloren. Wir haben eine sehr hohe Kohlendioxidkonzentration, der Anstieg des Meeresspiegels setzt sich fort, und auch das Schmelzen von Gletschern wird dasselbe tun."

In London begannen Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion mit viertägigen Protesten, in der Hoffnung, dass sich an diesem Wochenende 100.000 Menschen vor dem Parlament versammeln werden.

Der Samstag, der 22. April, ist der Earth Day, der Tag der Erde. Die Klimaaktivisten fordern radikale Maßnahmen, um die Umweltschäden zu verlangsamen oder bestenfalls zu stoppen.