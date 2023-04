Ausländische Studenten kehren an ukrainische Unis zurück

Von euronews

Die medizinische Fakultät im westukrainischen Lviv nimmt wieder Studenten aus Indien auf, die ihr Studium dort beenden wollen. Viele verließen mit Kriegsbegin das Land - und kehren jetzt zurück, für das letzte Studienjahr. Ein Abbruch würde den Verlust von vier Jahren Ausbildung bedeuten - plus 5.000 Dollar Studiengebühren pro Jahr - um dann ohne Diplom dazustehen.

"Es war ein ganz anderes Gefühl, weil wir zum ersten Mal in unserem Leben so etwas wie Krieg erlebt haben. Mehr als uns ging es unseren Eltern in Indien sehr schlecht, weil sie nicht genau wussten, was dort passierte, und alle waren in Panik."

Kartikey Tripathi, Student im fünften Jahr an der Halytsky Lviv National Medical University

Die Universität hat Schutzräume eingerichtet, um die Studenten im Falle eines Luftangriffs in Sicherheit zu bringen.

"Als die ausländischen Studenten zurückkamen, sorgten wir uns um ihre Sicherheit. Wir haben Schutzräume organisiert und ausgestattet, in denen die Studenten im Falle eines Alarms Schutz suchen können."

Natalia Chukhrai, Professorin, stellvertretende Dekanin der Fakultät für ausländische Studierende an der Nationalen Medizinischen Universität Halytsky Lviv

In Indien wäre eine ähnliche Ausbildung deutlich teuerer - rund 12.000 Dollar pro Jahr.

"Wir sind im fünften Jahr, wir können an andere Universitäten wechseln. Wir würden nicht angenommen, weil wir im letzten Jahr nur noch Praktika machen und nicht mehr so viele Vorlesungen haben. Deshalb sind wir hier."

Madhur Utkarsh, Medizinstudent im fünften Jahr

Die Medizinische Universität Lviv beherbergt Studenten aus mehr als 40 Ländern, die ihre Ausbildung gern beenden würden.