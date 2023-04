Von Euronews

Erstmals seit Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping telefoniert.

Er habe ein "langes und bedeutsames Gespräch mit Präsident Xi Jinping" gehabt, teilte Selenskyj auf Twitter mit. Er hoffe, dass dieser Kontakt den bilateralen Beziehungen einen, so wörtlich, "starken Impuls" verleihen werde.

In dem Gespräch am Mittwoch kündigte Chinas Präsident an, einen Sonderbeauftragten nach Kiew und in andere Länder schicken zu wollen, um sich mit allen Parteien über eine politische Lösung auszutauschen. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, warnte Xi Jinping in dem Telefonat auch eindringlich vor einer atomaren Eskalation des Konflikts und mahnte alle Parteien zur Besonnenheit.

"Es gibt keine Gewinner in einem Atomkrieg", sagte Xi Jinping. Im Umgang mit der Atomfrage sollten sich alle Beteiligten ruhig verhalten und Zurückhaltung zeigen, sich auf ihre Zukunft und ihr Schicksal und das der ganzen Menschheit konzentrieren und gemeinsam mit der Krise umgehen. Rationales Denken nehme bei allen Parteien zu, deswegen sollte die Gelegenheit ergriffen werden, um günstige Bedingungen für eine politische Lösung der Krise zu schaffen.

Auch eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Hua Chunying, bestätigte das Telefongespräch offiziell auf Twitter. Offenbar ging es bei den Beratungen auch um die chinesische Friedensinitiative, denn die Sprecherin erklärte: "Es ist zu hoffen, dass alle Parteien ernsthaft über die Krise in der Ukraine nachdenken und gemeinsam nach Wegen suchen, um Europa durch Dialog dauerhaften Frieden und Stabilität zu bringen."

Weiter schrieb Hua Chunying auf Englisch: "China wird den Sonderbeauftragten der chinesischen Regierung für eurasische Angelegenheiten in die Ukraine und andere Länder entsenden, um mit allen Parteien eingehende Gespräche über eine politische Lösung der Ukraine-Krise zu führen."

Peking hatte im März einen Friedensplan für den Krieg in der Ukraine vorgelegt, den Kiew nicht abgelehnt hatte.

Vertreter:innen vieler westlicher Staaten sind besorgt wegen der guten Beziehungen zwischen China und Russland und möglicher Waffenlieferungen. Zuletzt hatte Präsident Xi Jinping Ende März Präsident Wladimir Putin in Moskau getroffen.

Es ist das erste persönliche Gespräch, das Xi Jinping seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor mehr als einem Jahr mit Selenskyj geführt hat. Während Xi Jinping mehrfach mit Putin gesprochen hat und erst im März in Moskau war, gab es bislang kein einziges persönliches Gespräch mit Selenskyj. Deswegen war das Telefonat schon mit Spannungen erwartet worden.