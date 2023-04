Westliche Marken kehren mit neuem Namen zurück nach Russland

Von Euronews mit AFP

Auch die Russen wollen nicht ohne Kentucky Fried Chicken sein.

Hier im Zentrum von Moskau war früher - das heißt vor dem Krieg - ein Geschäft der spanischen Bekleidungsmarke Zara. Jetzt hat dort eine libanesische Kette den Laden wiedereröffnet, unter neuem Namen: Maag.

Viele westliche Unternehmen hatten sich nach der Invasion Russlands in der Ukraine zurückgezogen. Jetzt kommen sie mit anderen Eigentümern und neuen Namen wieder zurück, denn auch die Russen wollen nicht ohne Kentucky Fried Chicken leben, das jetzt übrigens Rostics heißt.

Die Marke Maag gehört der libanesischen Einzelhandels- und Immobilienkonzern Daher Group.

In den kommenden Tagen werden voraussichtlich über 60 Maag-Filialen in Einkaufszentren im ganzen Land eröffnet.

Das russische Ministerium für Industrie und Handel sagte zuvor, dass Bekleidungsgeschäfte der Inditex-Gruppe, Eigentümer von Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti und anderen Einzelhandelsketten, unter neuen Namen eröffnen würden – Maag, Dub, Ecru und Vilet.

Inditex stellte sein Geschäft in Russland im März 2022 ein, kurz nachdem der russische Präsident Wladimir Putin Ende Februar die Militäroperation in der Ukraine angeordnet hatte.

Nach anderen westlichen Marken schloss der Modehändler seine 502 Geschäfte und stellte den Online-Verkauf ein.

Im Oktober verkaufte Inditex sein russisches Geschäft an die Daher Group und beendete damit sein Geschäft in Russland.

Der Einzelhändler sagte jedoch, er würde erwägen, durch eine Franchise-Zusammenarbeit mit Daher zurückzukehren, wenn sich die Marktbedingungen ändern würden.

Die russische Variante von KFC eröffnete ihr erstes Restaurant in Moskau, nachdem die amerikanische Fast-Food-Kette das Land wegen der Offensive des Kremls in der Ukraine verlassen hatte. Die neuen Eigentümer der ehemaligen Restaurants des US-Giganten in ganz Russland belebten Rostic's wieder, eine Marke, die in den turbulenten Anfangsjahren des postsowjetischen Russlands auftauchte. "Für uns ist das Rostic's wie eine Kindheitserinnerung", sagt Yevgeny Lazarev vor dem Restaurant. "Sie waren schon einmal hier und sie kamen zurück."