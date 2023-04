Zahl der Toten im zentralukrainischen Uman steigt weiter

Von Euronews mit dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff als "Terror gegen Zivilisten".

Im zentralukrainischen Uman ist die Zahl der Toten nach einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus weiter gestiegen.

Das Innenministerium meldete die Zahl von 23 Toten, zuvor war von 20 getöteten Bewohnern die Rede gewesen. Unter den Opfern sind auch vier Kinder.

Es gab 18 Verletzte, von denen 9 im Krankenhaus behandelt wurden.

Die Stadtverwaltung hat eine dreitägige Trauer angeordnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff als "Terror gegen Zivilisten".

Am Freitagmorgen war eine russische Rakete in ein Hochhaus in der Stadt eingeschlagen.

Mindestens zwei Tote und drei Verletzte hatte es infolge von Raketenangriffen auch im Gebiet Dnipropetrowsk gegeben. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 14 Monaten eine russische Invasion.