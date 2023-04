Aufruf zu Offenheit: Papst feiert Abschlussmesse in Budapest

Von euronews

Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán war dabei, als Papst Franziskus in Budapest die Abschlussmesse seiner Ungarn-Reise feierte. Das Oberhaupt der katholischen Kirche prangerte „verschlossene Türen" an.

Papst Franziskus hat zum Abschluss seiner dreitägigen Ungarn-Reise eine Messe auf dem Budapester Kossuth-Platz vor dem Parlamentsgebäude gefeiert. Laut Vatikan nahmen rund 50 000 Menschen an dem Gottesdienst teil, auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán war zugegen. Der Papst rief zu Offenheit und Nächstenliebe auf. Die Fürbitten wurde in sieben Sprachen verlesen, unter anderem auf Deutsch.

„Verschlossene Türen unserer Ichbezogenheit"

„Es ist traurig und tut weh, verschlossene Türen zu sehen: die verschlossenen Türen unserer Selbstsucht gegenüber denen, die jeden Tag neben uns hergehen; die verschlossenen Türen unser Ichbezogenheit in einer Gesellschaft, die in Einsamkeit zu verkümmern droht; die verschlossenen Türen unserer Gleichgültigkeit gegenüber denen, die in Leid und in Armut leben; die verschlossenen Türen gegenüber den Fremden, den Anderen, den Einwanderern, den Armen", sagte der Papst.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche richtete sich ebenfalls an die Bevölkerung in Russland und in der Ukraine und schloss sie in ein Gebet ein: „Sieh besonders auf das gepeinigte ukrainische Nachbarvolk und auf das russische Volk, die dir geweiht sind. Du bist die Königin des Friedens, wecke in den Herzen der Menschen und der Verantwortlichen der Nationen den Wunsch, Frieden zu schaffen, und den jungen Generationen eine Zukunft der Hoffnung und nicht des Krieges zu bieten; eine Zukunft voller Wiegen und nicht voller Gräber; eine Welt der Geschwisterlichkeit und nicht der Mauern“, sagte der Papst.

Im Rahmen seines Besuches in Ungarn traf er auch mit Ministerpräsident Orbán zusammen. Papst Franziskus äußerte im Laufe seiner Reise in Richtung der ungarischen Bevölkerung, „sich nicht mit der Logik der Macht zu verbrüdern“.