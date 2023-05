Estland: Demonstration vor Parlament gegen Homo-Ehe

Von euronews

Die konservative Partei in Estland macht Stimmung gegen ein neues Gesetz, dass gleichgeschlechtlichen Ehen mehr Rechte geben soll.

In Estland haben hunderte Menschen vor dem Parlament in Talinn demonstriert. Sie forderten, die geplanten Regelungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Estland wieder zurückzunehmen. Der Protest wurden von einer konservativen Vereinigung und der konservativen Partei organisiert. Die geplante rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen war in der vergangenen Woche vom Parlament in erster