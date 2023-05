Dublin feiert Ende des Bürgerkrieges vor 100 Jahren

Von euronews

Der irische Bürgerkrieg zwischen 1922 und 1923 war Folge des Unabhängigkeitskrieges gegen London und des anglo-irischen Vertrages, der die Abspaltung Nordirlands besiegelte.

Mit einer militärischen Zeremonie wurde in Dublin das Ende des irischen Bürgerkrieges vor 100 Jahren gefeiert.

An der Zeremonie in Dublins Garden of Remembrance nahmen Regierungschef Leo Varadkar und sein stellvertreter Micheál Martin teil.

Etwa 2000 Menschen starben in diesem Konflikt, darunter der Held des irischen Unabhängigkeitskampfes, Michael Collins.