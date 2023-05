Unwetter auf dem Lago Maggiore, 4 Tote nach Bootsunglück

Von euronews

Ein plötzlich auftretendes Unwetter mit starken Winden brachte ein gemietetes Partyboot zum kentern. 19 Menschen konnten nach dem Unfall gerettet werden.

Am Morgen hatten Taucher der Feuerwehr den Leichnam des vierten und letzten Opfers vom Grund des Sees geborgen.

Ein Mann und eine Frau aus Italien, eine Russin sowie ein Mann aus Israel kamen ums Leben, so die Staatsanwaltschaft der Stadt Busto Arsizio nahe Mailand.

Wie viele Passagiere genau auf dem Boot waren, war lange unklar. Das für eine Privatparty gemietete Boot kenterte etwa 150 Meter vom Ufer entfernt, etliche Leute konnten ans Ufer schwimmen. Warum das Boot trotz Unwetterwarnungen nicht in den Hafen zurückkehrte ist unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Boot für eine Geburtstagsfeier gemietet. Es dürfte sich um ein Hausboot gehandelt haben - Boote dieser Art werden Medienberichten zufolge auf dem zweitgrößten See Italiens an der Grenze zur Schweiz vermehrt an Touristen vermietet.