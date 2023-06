Der Krieg geht weiter - auch im russischen Grenzgebiet

Von Euronews

Auch das russische Grenzgebiet zur Ukraine ist mittlerweile Schauplatz des Krieges. Ukrainische Militärs sollen die Region um Belgorod angreifen.

Der Gouverneur von Belgorod beschuldigt die Ukraine, die russische Region an der Grenze zur Ukraine weiterhin anzugreifen. Wjatscheslaw Gladkow erklärte, dass bei einer Explosion in Maslowa Pristan, die wahrscheinlich durch eine Drohne in der Nähe einer Tankstelle ausgelöst wurde, zwei Frauen in einem Auto getötet und zwei weitere verletzt wurden. Das russische Staatsfernsehen RTR berichtet über die Ankunft vieler Menschen in der Stadt Penza. Es seien Einwohner, die ihre Häuser nach der Detonation verlassen haben.

Auf der Sitzung des Sicherheitsrates ging der russische Präsident Putin nicht speziell auf dieses Thema ein, sagte aber, dass die Arbeit zur Gewährleistung der Sicherheit Russlands fortgesetzt werden müsse:

„Heute werden wir uns mit denselben Fragen im Zusammenhang mit der Gewährleistung der Sicherheit Russlands befassen. In diesem Fall geht es um die innere Sicherheit, unter Berücksichtigung der Bemühungen, die unsere Bösewichte nach wie vor unternehmen und noch verstärken, um die Situation innerhalb der Russischen Föderation zu schüren. Und Sie und ich müssen alles tun, um dies unter keinen Umständen zuzulassen“.

Maslowa Pristan soll nicht der einzige Ort in der Region gewesen sein, der unter Beschuss geraten ist. Am Donnerstag versicherte die russische Armee, sie habe einen neuen ukrainischen Bodenangriff in der Region Belgorod verhindert. Dies habe die Bewohner der betroffenen Gebiete dazu veranlasst, Notunterkünfte aufzusuchen.