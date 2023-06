Schock in Indien über dramatisches Zugunglück

Von Euronews

Neben vielen Toten sollen bei dem Zugunglück in der Region Oshida mehr als 400 Personen verletzt worden sein.

Der Schock ist enorm in Indien, denn an diesem Freitagabend sind bei einem schlimmen Zugunglück im Osten des Landes mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. In ersten Berichten war von 30 Toten die Rede, später berichten lokale Medien von 70 Todesopfern. Die Rettungsarbeiten dauerten in der Nacht an.

Mehrere hundert Menschen wurden verletzt

Mehr als 400 Personen sind laut lokalen Medien bei dem Unfall verletzt worden.

Offenbar war auch ein Güterzug in den Unfall in der Gegend von Balasore verwickelt.

Der indische Regierungschef Narendra Modi sprach von einer Stunde der Trauer.

Indiens Verkehrsminister wollte sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Ashwini Vaishnaw schrieb, dass auch Rettungsteams aus anderen Regionen sowie die Armee mobilisert würden.

Die Regierungschefin von West-Bengalen, Mamata Banerjee, berichtet von ihrem Schock auf Twitter.

Mehrere Waggons des Shalimar-Chennai Coromandel Express entgleisten und stürzten auf die Gegenfahrbahn.

In Indien sind Zugunglücke keine Seltenheit.