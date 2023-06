Annecy: Mehrere Kinder durch Messerangriff schwer verletzt

Von Euronews

Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy mehrere Menschen, darunter sehr junge Kinder, angriffen und teils lebensgefährlich verletzt.

Der Zeitung "Le Parisien" zufolge verletzte der Angreifer zwischen fünf und sieben Personen, darunter mehrere sehr junge Kinder im Alter von ungefähr drei Jahren.

Drei der Opfer schweben demnach in Lebensgefahr.

Die Attacke erreignete sich in einem Park am Ufer des Sees von Annecy, in der Nähe eines Spielplatzes.

Laut der französischen Polizei wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Französische Medien berichten, dass es sich bei dem Angreifer um einen syrischen Asylbewerben handeln soll.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach auf Twitter von einem sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte.

Das französische Parlament beging eine Schweigeminute, die Premierministerin Elisabeth Borne und Darmanin sind auf dem Weg nach Annecy.