Verzweifelte Suche: Emile (2) wird seit Samstag vermisst

Suche nach Emile in Südfrankreich - Copyright Bob Edme/AP

Suche nach Emile in Südfrankreich - Copyright Bob Edme/AP

Von Euronews mit AFP

Der 2 Jahre alte Emile war am Samstag seinen Großeltern entwischt. Die Suche nach dem Kleinkind in Südfrankreich dauert an.

In der südfranzösischen Region Alpes de Haute Provence geht die Suche nach dem zweijährigen Emile weiter. Das Kind war am Samstag in dem Dorf Le Vernet seinen Großeltern weggelaufen. Kurz darauf wurde der Junge in dem Dorf von einem Ehepaar gesehen. Aber seitdem fehlt jede Spur von dem Kind. Emile wird seit Samstag vermisst AFP Schock über erfrorenen 2-Jährigen: Allein aus dem Gitterbett geklettert Bewohnerinnen und Bewohner erklärten, es sei nicht ungewöhnlich, dass auch kleinere Kinder in dem Ort alleine unterwegs seien. Deshalb hätten die Leute, die Emile gesehen haben, keinen Alarm geschlagen. Mehr als 800 Sicherheitskräfte suchen derzeit in einem Umkreis von fünf Kilometern nach Emile. Auch Freiwillige beteiligen sich nach der Suche. Verbrechen "fast unmöglich" "Alle Hypothesen werden untersucht", versichert Bürgermeister François Balique im Gespräch mit BFMTV. Ein Verbrechen hält er für "fast unmöglich" hält. "Man sieht alles, was hier passiert, jemand, den man noch nie gesehen hat, wird sofort entdeckt. Wir befinden uns hier wirklich in einer ländlichen Gegend. Wenn Sie in diesen Ort hinaufgehen, dann nur, um die Bewohner zu sehen", erklärt er. Le Vernet liegt im Hinterland der Côte d'Azur. Der Weiler, in dem Émile verschwand, besteht nur aus etwa 15 Häusern und einem Dorfplatz. Laut Ärztinnen und Ärzten stellt bei den aktuell hohen Temperaturen vor allem die De­hy­d­rie­rung eine Gefahr für den kleinen Emile dar. Er könnte aber in der bergigen Region auch gestürzt sein.