Von Euronews

Am Samstagabend erklärt Wagner-Boss Prigoschin in einer Audio-Botschaft, er wolle Butvergießen vermeiden - und ruft seine Söldner zur Rückkehr in die Lager auf.

In Russland hat der Wagner-Boss den Vormarsch seiner Truppen auf Moskau gestoppt. In einer Audio-Botschaft am Samstagabend erklärte Jewgeni Prigoschin, er wolle Blutvergießen vermeiden. Am späten Freitagabend hatten Wagner-Söldner aus der Ukraine kommend die südrussische Stadt Rostow am Don erreicht und waren dann weitestgehend ohne Widerstand in Richtung der Hauptstadt bis Woronesch vorgedrungen. In den vergangenen Tagen hatte Jewgeni Prigoschin erklärt, er wolle die Gerechtigkeit in Russland wiederherstellen. Inzwischen berichtete die Regierung von Belarus, er habe eine Vermittlung aus Minsk akzeptiert. Am Samstagmorgen hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Aufständischen mit harten Strafen gedroht. Der Bürgermeister von Moskau erklärte den Montag wegen der Sicherheitslage zum arbeitsfreien Tag. Putin hat ihn mächtig gemacht: Wer ist Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin? Präsident Wladimir Putin bezeichnete ihren Chef, Jewgeni Prigoschin, in einer Fernsehansprache als Verräter. Gegen ihn werde wegen bewaffneten Aufstandes ermittelt. Wer Waffen erhebe und bewaffneten Aufstand organisiere, werde bestraft, sagte Putin. Er forderte die Wagner-Kämpfer auf, ihre Teilnahme an kriminellen Handlungen umgehend zu beenden. Kiew: Drei Tote durch Beschuss eines Hochhauses mit 24 Stockwerken Der Kreml hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach Putin angesichts des Wagner-Aufstands Moskau bereits verlassen haben soll. Der britische Geheimdienst schätzt, dass die kommenden Stunden entscheidend für den Verlauf der Krise sein werden.