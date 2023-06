Thierry Breton: Europa ist ein fantastischer Ort für KI-Entwicklungen im Tourismus

EU-Kommissar Thierry Breton erklärt auf dem Destination Europe Summit, dass der regulierte Einsatz von Technologie dem Tourismussektor helfen wird.

Die Tourismusbranche kann von Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren, und Europa ist der ideale Ort, um sie zu entwickeln, so EU-Kommissar Thierry Breton.

"Europa ist und wird ein fantastischer Ort sein, um neue KI-Anwendungen zu entwickeln, insbesondere für den Tourismus", sagte der Kommissar für den Binnenmarkt auf dem "Destination Europe Summit" der Tourismusbranche in Brüssel. "Wir sind die erste Tourismusdestination der Welt, also generieren wir auch die größte Datenmenge im Tourismus auf diesem Planeten."

Ein Datenraum für den Tourismus - auch für KMU

Breton sagte, dass ein neuer geschützter Raum die Entwicklung von datengesteuerten Anwendungen ermöglichen würde.

"Wenn wir über KI sprechen, sprechen wir im Wesentlichen über drei Dinge: Daten, Algorithmen und Rechenleistung", so Breton. "Deshalb wollen wir wirklich einen Datenraum für den Tourismus haben, um sicherzustellen, dass wir uns auch organisieren. Wem gehören diese Daten? Wie organisieren wir diesen Datenraum? Das ist extrem wichtig. Deshalb wollen wir diesen Datenraum für den Tourismus fertig stellen. Die Nutzung dieser Daten wird natürlich für alle von großem Vorteil sein, vor allem für die Tourismusindustrie, die in einer zweiten Phase auch einige spezielle Algorithmen für den Tourismus entwickeln wird. Und das wird natürlich ein Teil der Aufgabe von Tourismusunternehmen, aber auch von anderen Dienstleistungsunternehmen sein."

"Man braucht Rechenleistung. Und Sie wissen, dass wir in Europa mit EuroHPC den größten HPC für Supercomputer, Hochleistungsrechner, entwickelt haben. Die größte Infrastruktur der Welt, die es großen und kleinen Unternehmen ermöglicht, Zugang zu dieser Rechenleistung zu erhalten, um Algorithmen und Trainingsdaten für diese speziellen Tourismusalgorithmen zu entwickeln, um spezifische Aktivitäten zu entwickeln. Daher ist es jetzt sehr wichtig, diese neuen Anwendungen zu entwickeln."

Breton sagte, es sei wichtig, dass die Innovation allen in diesem Sektor Tätigen zugute komme, auch den kleineren Unternehmen.

"KMU sind extrem wichtig für das System des Tourismus", sagte er. "Wir müssen sehen, wie wir bei der digitalen Transformation helfen können, wenn sie diese neuen Werkzeuge nutzen müssen, wir arbeiten derzeit an einem speziellen Paket für KMU. Ich denke, wir werden es im nächsten Herbst vorlegen. Es wird viele Probleme abdecken, die KMUs in der Tourismusbranche haben, einschließlich Zahlungsverzug und vieler Dinge, die hoffentlich weniger aufwändig sein werden.

Die Politiker sind hier, um die Regeln zu machen

Breton betonte auch, dass kein Unternehmen Europa wegen Plänen zur Regulierung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz verlassen werde, da der Markt zu wertvoll sei, um ihn zu ignorieren.

"Wir regulieren nicht nur die KI", sagte er. "Wir haben beschlossen, unseren digitalen Raum zu organisieren. Daran habe ich seit meinem ersten Tag bei der Kommission sehr hart gearbeitet. Unser digitaler Raum war überhaupt nicht organisiert. Einige sagten, es sei ein bisschen wie im Wilden Westen, besonders in den sozialen Medien."

"Es war ein langer Weg, aber wir haben es geschafft, mit dem Data Governance Act, dem Digital Services Act, um die sozialen Netzwerke zu organisieren, dem Digital Market Act, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, und dem Data Act, der natürlich auch für den Tourismus sehr wichtig ist."

Angesichts der EU-Vorschriften soll Sam Altman, der CEO von OpenAI, gesagt haben: "Wir werden versuchen, die Vorschriften einzuhalten, aber wenn wir sie nicht einhalten können, werden wir unseren Betrieb einstellen". Breton sagte jedoch, dass Altman in privaten Gesprächen seine Meinung geändert habe.

"Niemand wird gehen", versprach Breton. "Natürlich nicht. Denn es ist der größte digitale Markt der Welt. Er ist anderthalb Mal so groß wie der in den USA. Keiner kann es sich leisten, nicht dabei zu sein. Und wir heißen jeden willkommen. Sam Altman sagte mir, dass dies falsch interpretiert wurde. Also änderte er seinen Tweet und sagte: "Ich begrüße die Regulierung". Ich war selbst ein CEO. Ich werde nie sagen: 'Ich möchte nicht in diesen Markt eintreten, weil es für mich zu schwierig ist, die Regeln zu befolgen'. Regeln sind Regeln. Die Politiker sind dazu da, Regeln aufzustellen, um die Lebensbedingungen unserer Mitbürger an diesem oder jenem Ort zu sichern, wenn wir das für wichtig halten. Und die Unternehmen sind dazu da, die Regeln zu befolgen. Und das werden sie auch, keine Sorge. Keiner wird gehen."

Um in den Genuss des größten digitalen Marktes der Welt zu kommen, muss man sich an bestimmte Regeln halten, um daran teilzunehmen. Thierry Breton EU-Kommissar für Binnenmarkt und Tourismus

Der Kommissar sagte, die EU sei es gewohnt, Vorschriften durchzusetzen.

"Ich bin bereits der Durchsetzer des Binnenmarktes", sagte er. "Man kann nicht alles machen. Natürlich ist der Binnenmarkt groß. Das ist eine enorme Stärke Europas. Aber man kann natürlich auch nicht alles machen. Man kann nicht alles importieren. Wenn Sie Spielzeug importieren, gibt es einige Regeln, die sicherstellen, dass dieses Spielzeug nicht gefährlich für Kinder ist, und wenn das nicht der Fall ist, werden wir sie natürlich durchsetzen. Ich bin also bereits der Durchsetzer des Binnenmarktes, und diese Regeln im digitalen Raum sind ex-ante. Es handelt sich also um eine Vorab-Regelung. Mit anderen Worten: Um in den Genuss des größten digitalen Marktes der Welt zu kommen, muss man sich an bestimmte Regeln halten, um daran teilzunehmen."

Regulierung der Kurzzeitvermietung

Breton verteidigte den Stellenwert von Kurzzeitvermietungen im Tourismussektor, sagte aber, dass sie mehr Regulierung benötigten.

"Es ist auch ein Teil der neuen Art, Tourismus zu betreiben", sagte er. "Und ich sehe, dass es zum Beispiel auf dem Land ein sehr schönes Angebot sein kann. Ich möchte also nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Das ist etwas, das sich entwickelt. Wir müssen das also verfolgen. Aber auch hier müssen wir sicherstellen, dass wir die Qualität haben können. Deshalb werden wir auch einige spezifische Daten und eine spezifische Verordnung für Kurzzeitvermietungen haben, die wir gerade fertigstellen. Sie wird vor Ende des Jahres fertiggestellt und dann dem Sektor zur Verfügung gestellt werden, um mehr Transparenz für den Sektor zu schaffen, mehr Sicherheit für die Nutzer zu bieten und auch in der Lage zu sein, sie mit Hilfe dieser Daten zu entwickeln."

Umweltfreundlich werden, ohne den Konsum einzuschränken

Der Kommissar sagte, Technologie und Innovation werde es dem Tourismussektor ermöglichen, weiterhin zu florieren und gleichzeitig die Umweltauflagen zu erfüllen.

"Wir haben keine andere Wahl", sagte er. "Und es ist wahr, dass es eine Herausforderung ist. Aber wir werden grün sein. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Das ist das Ziel unserer Generation und der kommenden Generation. Wir werden es tun müssen. Aber, und das sage ich immer wieder, wir werden nicht wirklich grün, wenn wir unsere Bewegungen oder unseren Konsum einschränken. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir Energie sparen können. Aber dank der Innovation, dank der Technologie, dank der Wissenschaft werden wir es schaffen. Es handelt sich also um einen gewaltigen Wandel, in gewisser Weise um eine Revolution."

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine

Breton sagte, dass der Krieg in der Ukraine den Sektor gestört habe, dass die Auswirkungen aber überschaubar seien:

"Russland ist ein großes Land mit mehr als 143 Millionen Einwohnern. Es ist nicht das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist zehnmal kleiner als China oder Indien. Wir haben also eine Menge anderer Möglichkeiten [...] Aber ja, wir haben diesen Krieg. Dieser Krieg verändert definitiv eine Menge Dinge. Wie Sie wissen, haben wir in der Kommission und in Europa klar gesagt, dass wir die Ukraine so gut wie möglich unterstützen werden, und zwar auf lange Sicht, denn es kann natürlich auch gute Nachrichten geben, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es immer schwierig ist, vorherzusagen, was mit unserem großen Nachbarn passieren wird. Und deshalb werden wir alles tun, was wir können, um die Ukraine weiterhin gegen diese schreckliche Aggression zu unterstützen."

Personelle Probleme

Angesichts der hohen Buchungszahlen für diese Urlaubssaison sagte Breton, die größte Sorge der Branche sei die Personalbesetzung.

"Ich denke, die größte Herausforderung sind heute wahrscheinlich die Fähigkeiten und die Menschen. Ich fürchte, wir haben nicht genug neue Talente für diesen wichtigen Trend."

Inspiration in der Creuse finden

Was seine eigenen Pläne für diesen Sommer angeht: "Normalerweise fahre ich jeden Sommer für eine Woche oder acht Tage in einen Teil Frankreichs, den ich sehr mag und der eine totale Wüste ist, nämlich die Creuse [...]. Ich treffe niemanden außer Kühen. Und ich habe viele Ideen, wenn ich laufe, aber ich muss laufen. Nach fünf, sechs, sieben Stunden fangen die Ideen dann an zu kommen. Das mache ich jeden Tag."

