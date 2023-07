Von Euronews mit AFP

Carlo Ancelotti, der aktuell Real Madrid trainiert, wird ab Juni kommenden Jahres Coach der brasilianischen Nationalmannschaft. Interimsweise übernimmt bis dahin der Brasilianer Diniz.

Carlo Ancelotti wird neuer Trainer der brasilianischen Fußballnationalmannschaft der Herren. Dies bestätigte Ednaldo Rodrigues, der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes, nachdem es im Vorfeld Medienspekulationen gegeben hatte.

Diniz wird Interimstrainer

Ancelotti, der aktuell noch Trainer von Real Madrid ist, wird nach seinem Vertragsende bei dem spanischen Fußball-Schwergewicht im Juni 2024 die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Bis dahin wird Fernando Diniz übergangsweise einspringen; er trainiert momentan den brasilianischen Verein Fluminense.

Bei der brasilianischen Nationalmannschaft werden einige bekannte Gesichter auf den 64-Jährigen Ancelotti warten, unter anderem der junge Real-Star Vinícius Juníor, der in den letzten Monaten immer wieder mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen hatte und dem Ancelotti den Rücken stärkte.

Details sind noch zu klären

Unterschrieben hat Ancelotti allerdings noch nicht bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Rechtlich ist das erst ein halbes Jahr vor Vertragsende möglich. Die Verantwortlichen verlassen sich allerdings auf seine mündliche Zusage.

Eine weitere Frage gilt es noch zu klären: Die Copa America, der südamerikanische Pokalwettbewerb der Nationalmannschaften, beginnt bereits am 20. Juni kommenden Jahres, Ancelottis Vertrag bei Real Madrid läuft jedoch erst am 30. Juni 2024 aus. Da die Vereinssaison allerdings bereits am 1. Juni mit dem Champions-League-Finale endet, wird sich wohl eine Lösung finden.

Dass seine dann wohl letzte Saison als Trainer von Real Madrid erst am 1. Juni ihr Ende findet, ist dabei gar nicht so unwahrscheinlich: Immerhin hat der Italiener als Trainer bereits viermal die Champions League gewonnen, zweimal davon mit Real Madrid. Ab Juni 2024 wird er sich dann der Aufgabe widmen, die brasilianische Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur zu lenken.