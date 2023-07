Akw Saporischschja: Sind die Warnungen aus Kiew ernst zu nehmend?

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sprach angesichts eines erneuten Stromausfalls in Saporischschja von einer "prekären nuklearen Sicherheitslage". Euronews-Redakteurin Sasha Vakulina hat die Lage auch mit Hilfe anderer Quellen analysiert.

Russische und ukrainische Offizielle haben ihre Rhetorik im Zusammenhang mit der Situation im Kernkraftwerk Saporischschja verschärft.

Das ISW sagt: Russland konzentriert sich wahrscheinlich darauf, der Ukraine unverantwortliches Handeln im Zusammenhang mit dem AKW Saporischschja vorzuwerfen, einschließlich der Schaffung von Bedingungen für einen möglichen Angriff unter falscher Flagge.

Das Kernkraftwerk Saporischschja steht seit den ersten Tagen der umfassenden Invasion im Jahr 2022 unter russischer Kontrolle. Alle sechs Reaktoren sind seitdem abgeschaltet worden.

Die ukrainischen Streitkräfte warnen nun vor einer "möglichen Provokation in naher Zukunft" auf dem Gelände des Kraftwerks und erklären, dass "sprengstoffähnliche Gegenstände auf dem Außendach des dritten und vierten Reaktorblocks des KKW platziert wurden."

Wenige Tage zuvor hatte der ukrainische Militärgeheimdienst behauptet, Moskau habe einen Plan zur Sprengung des Kraftwerks gebilligt und vier der sechs Blöcke sowie das Kühlbecken vermint.

Der ISW sagt: Es ist unwahrscheinlich, dass Russland derzeit einen radiologischen Zwischenfall im AKW verursacht.

Die Denkfabrik bekräftigt: Es ist unwahrscheinlich, dass eine begrenzte russische Sabotage am AKW, die Russland der Ukraine in die Schuhe schieben könnte, zu einem massiven radiologischen Zwischenfall führen könnte, da die Reaktoren des AKW so konstruiert wurden, dass sie erheblichen Schäden standhalten.

Bereits im Oktober letzten Jahres sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj voraus, dass Russland den Kachowka-Damm in der Region Cherson zerstören würde.

Jetzt haben Selenskyj und andere hochrangige ukrainische Offizielle die Warnungen verschärft, dass russische Kräfte planen, das Kernkraftwerk Saporischschja, die größte Anlage dieser Art in Europa, zu sabotieren.