Erdogan unterstützt Nato-Beitritt von Schweden - unter einer Bedingung

Von Euronews mit AFP, AP

Der Präsident der Türkei - die als letztes Nato-Land den Beitritt Schwedens zur Verteidigungsallianz blockiert - stellt eine Bedingung für sein JA.

Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, hat an diesem Montag erklärt, dass er dem Nato-Beitritt Schwedens zustimmt, wenn gleichzeitig die Europäische Union "offenen Beitrittsgespräche" mit seinem Land wieder aufnimmt.

Die Türkei ist das letzte NATO-Land, das die Aufnahme von Schweden in die Verteidigungsallianz zuletzt blockiert hatte. Erdogan argumentierte vor allem damit, dass die schwedische Regierung militante Kurden nicht genügend bekämpfe.

An diesem Dienstag beginnt der Nato-Gipfel im litauischen Vilnius. Um die Aufnahme Schwedens zu ermöglichen, müssen alle Mitglieder des Bündnisses zustimmen.

Am Tag vor dem Gipfel wollte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Vilnius versuchen, bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson und Erdogan die türkische Blockade des Nato-Beitritts Schwedens zu lösen.

"Ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben." Recep Tayyip Erdogan Türkischer Präsident

Erst EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei - dann ist Schweden an der Reihe

Der türkische Präsident machte am Montag deutlich, dass er für seine Zustimmung zur Aufnahme Schwedens eine Belebung der Beitrittsgespräche der Türkei zur EU fordere.

Vor dem Abflug zum Nato-Gipfel sagte Erdogan an die EU-Länder gerichtet: "Ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben."

Die EU hatte bereits 2005 mit der Türkei Beitrittsgespräche begonnen. Diese wurden allerdings vor einigen Jahren wieder auf Eis gelegt, weil Brüssel inakzeptable Entwicklungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit sah.

Kreml warnt vor NATO-Beitritt zur NATO

Auf dem NATO-Gipfel soll auch die Kandidatur Kiews diskutiert werden. Diese unterstützt Erdogan, wie er am vergangenen Freitag bei einem Treffen in Istanbul mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj deutlich machte. Die Ukraine "verdiene" es, in die NATO aufgenommen zu werden sagte Erdogan. Er äußerte zudem die Ansicht, dass Russland und die Ukraine "zu Friedensgesprächen zurückkehren sollten" - und kündigte den Besuch des russischen Präsidenten Putin im August an.

Eigentlich gehört der türkische Präsident zu den wenigen internationalen Politikern, die Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin unterhalten und versuchen, im Ukraine-Krieg zu vermitteln.

Kurz vor dem Gipfel-Start in Vilnius warnte Moskau vor dem Beitritt der Ukraine zur NATO. Dies werde "sehr, sehr negative für die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur haben", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow und prangerte eine "Bedrohung" für Russland an, die "eine klare und entschlossene Reaktion" erfordern würde.