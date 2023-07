Moskaus Rache: erneute Luftangriffe auf Odessa, mindestens 12 Verletzte

Von euronews

Unter den verwundeten Zivilisten sei auch ein Kind, so das örtliche Militärkommando. In Kiew wird vermutet, dass Moskau Einrichtungen zum Export von Getreide in der Hafenstadt zerstören will.

Bei weiteren Luftangriffen in der Nacht zum Mittwoch auf die südostukrainische Stadt Odessa sind nach Angaben der Behörden mindestens 12 Zivilisten, darunter mindestens ein Kind verletzt worden. Das Militärkommando berichtete, Wohngebäude seien von Druckwellen oder verabfallenden Trümmern beschädigt worden. Die Luftverteidigung habe Drohnen und Raketen abschießen können. Moskau: Angriffe als Vergeltung des Anschlags auf Krim-Brücke Es war die zweite Nacht in Folge, in der Odessa beschossen wurde. Moskau gab an, dies sei die Antwort auf den angeblich vom ukrainischen Geheimdienst verübten Anschlag auf die Krim-Brücke. Kiew vermutet, dass Russland mit den Luftschlägen auf Einrichtungen der Infrastruktur den Druck auf das ukrainische Militär erhöhen will. Dieses setzt derzeit seine Gegenoffensive fort. Selenskyj: russische Angriffe gelten Getreideexport Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj sagte, Moskau versuche, Anlagen für den Export von Getreide zu zerstören. Die russische Armee beauptet, militärische Einrichtungen ins Visier genommen zu haben.

Krieg in der Ukraine