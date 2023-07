Spanien: Letzte Vorbereitungen auf Neuwahl - Steht ein Regierungswechsel bevor?

Von Euronews mit AP, dpa

Wegen der Ferienzeit und da viele Spanier:innen im Urlaub sind, haben sich viele für Briefwahl entschieden.

In wenigen Tagen finden vorgezogene Parlamentswahlen in Spanien statt. Viele Wähler und Wählerinnen haben sich diesmal für Briefwahl entschieden, da die Wahl mitten in die Ferienzeit fällt und viele im Sommerurlaub sein werden.

Um die 350 Parlamentssitze in Madrid konkurrieren vier größere Parteien.

Umfragen zufolge dürfte die konservative Volkspartei PP und ihr Kandidat Alberto Núñez Feijóo mit 34,5 Prozent der Stimmen zwar die regierende sozialistische Arbeiterpartei PSOE von Regierungschef Pedro Sánchez als stärkste Kraft ablösen, eine absolute Mehrheit aber verfehlen.

Die rechtspopulistische Partei Vox sowie das linke Wahlbündnis Sumar könnten mit je etwa 13 Prozent gleichauf liegen.