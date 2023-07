Von Euronews mit EBU

Der Touring Club Schweiz rechnet im gesamten Juli mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen - vor allem in Richtung Italien.

Der Ferienstau vor dem Gotthard-Tunnel am Nordportal ist am Samstagmittag auf 16 Kilometer angewachsen. Der Touring Club Schweiz (TCS) sprach von einem Zeitverlust von bis zu zwei Stunden und 40 Minuten.

Bereits am Freitag war der Stau in Fahrtrichtung Süden auf zwölf Kilometer angewachsen. Der Touring Club Schweiz rechnet im gesamten Juli mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen vor allem in Richtung Italien - und empfiehlt Reisenden, "das Nadelöhr der Alpen" zu umfahren.

Auch auf der A13, der San Bernardino-Route müssen sich Erholungssuchende auf lange Wartezeiten einstellen.