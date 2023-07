Nach Nullnummer gegen Norwegen: Schweiz bei Fußball-WM auf dem Weg zum Gruppensieg

Von euronews

Die Schweiz trennte sich bei der Fußball-WM 0:0 von Norwegen und belegt in Gruppe A den ersten Rang. Neuseeland unterlag den Philippinen 0:1, Kolumbien bezwang Südkorea 2:0.

Die Schweiz trennte sich in ihrem zweiten WM-Spiel torlos von Norwegen, bleibt mit vier Punkten an der Tabellenspitze der Vorrundengruppe A. Im in neuseeländischen Hamilton ausgetragenen Spiel bewahrte Torhüterin Gaëlle Thalmann die Schweiz mehrmals vor einem Rückstand. Thalmann wurde als beste Spielerin der Begegnung ausgzeichnet.

Neuseeland steht auf dem zweiten Rang, dem war ein 0:1 gegen die Philippinen vorausgegangen.

Tabellenstand in Gruppe A euronews

Am Sonntag (30. Juli, 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit) sind die Schweizerinnen wieder gefordert, dann geht es gegen Neuseeland um den Gruppensieg. Zum Einzug ins Achtelfinale genügt der Schweiz ein Unentschieden.

Tabellenstand in Gruppe H euronews

Kolumbien setzte sich 2:0 gegen Südkorea durch, die Südamerikanerinnen belegen in Gruppe H jetzt den zweiten Platz hinter Deutschland, das am Vortag Marokko mit 6:0 bezwungen hatte. Die Tore für Kolumbien erzielten Catalina Usme per Strafstoß und Linda Caicedo.