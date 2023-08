Riesenexplosion auf Gelände von Rüstungsfabrik bei Moskau

In den sozialen Netzwerken wird über eine Drohnenattacke auf das Werk spekuliert, die optische Geräte für militärische Zwecke herstellt.

Bei einer heftigen Explosion 70 Kilometer nordöstlich von Moskau wurden mindstens 45 Menschen verletzt. Unter den Trümmern wird noch nach möglicherweise verschütteten Menschen gesucht.

Auf Videos war eine riesige Rauchsäule zu sehen. Die Druckwelle war in weiten Teilen der Stadt zu spüren, zerstörte Fenster und beschädigte Autos. 19 Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, drei davon auf die Intensivstation.

Nach offiziellen, russischen Angaben habe sich die Explosion nach Missachtung von Sicherheitsvorkehrungen in einem Lager für Pyrotechnik auf einem Fabrikgelände ereignet.

Das Fabrikgelände in der Stadt Sergijew Possad gehört zum staatlichen Rüstungskonzern "Rostec". In den sozialen Netzwerken wird über eine Drohnenattacke auf das Werk spekuliert, die optische Geräte für militärische Zwecke herstellt.

Russland, das seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine führt, ist in den vergangenen Wochen selbst verstärkt zum Ziel feindlicher Drohnenattacken geworden. Insbesondere die Hauptstadt Moskau war betroffen. Schäden und Opferzahlen stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der angegriffenen Ukraine.