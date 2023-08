Nach dem Finalsieg von Sydney kehrten die spanischen Weltmeisterinnen am Montag wieder in die Heimat zurück. Stolz zeigten sie ihren Fans den WM-Pokal. Die Straßen von Madrid waren in rot getaucht.

Die spanischen Fußballfans kamen zu Tausenden nach Madrid, um ihre Heldinnen zu feiern. Die Nationalspielerinnen, die einen Tag zuvor in Sydney zu neuen Weltmeisterinnen geworden waren, fuhren am Montagabend in einem offenen Bus durch die Hauptstadt Spaniens und genossen die Euphorie, die ihnen entgegen schwappte.

Die Straßen waren gesäumt von Fans in roten Trikots. Gegen Mitternacht, rund drei Stunden nach der Landung, kamen die Spielerinnen schließlich im zentralen Park von Madrid an, wo die Feierlichkeiten noch lange weitergingen.

Olga Carmonas Treffer in der 29. Minute brachte Spanien den historischen ersten WM-Titel - und das gegen die als Favoritinnen gehandelten Engländerinnen.

Die Freude über den WM-Titel hatte allerdings auch einen leichten Beigeschmack. Denn Torschützin Olga erfuhr nach dem Finale, dass ihr Vater am Sonntag verstorben war. Die traurige Nachricht wurde der 23-Jährigen durch den nationalen Fußballverband mitgeteilt. Am Montagmorgen äußerte sich Carmona in den sozialen Medien mit emotionalen Worten.

Außerdem sorgte der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, für einen Skandal, als er bei der Siegerehrung Nationalspielerin Jenni Hermoso auf den Mund küsste. Kritikerinnen und Kritiker erwähnten, dass dies als erzwungener Kuss angesehen werden könnte, da der Schiedsrichter beim Küssen den Kopf der Spielerin festhielt.

Rubiales entschuldigte sich später für sein Verhalten: "Es gibt eine Sache, die ich bedauere, und das ist, was zwischen mir und einer Spielerin (Jenni Hermoso, Anm. d. Red.) passiert ist, zu der ich, wie auch zu anderen, eine großartige Beziehung habe. " Er habe "sicherlich einen Fehler gemacht", das müsse er anerkennen, so Rubiales. "Es geschah ohne böse Absicht in einem Moment höchster Ausgelassenheit. Was passierte, geschah, glaube ich, auf eine sehr spontane Art und Weise."