Terror-Alarm? IS-Drohungen gegen Fußball UEFA Champions League Stadien

Von Euronews

Ein Sprachrohr des sogenannten "Islamischen Staat" hat Drohungen gegen mehrere Stadien der kommenden Spiele der Fußball UEFA Champions League veröffentlicht.

WERBUNG

Vor den Viertelfinal-Spielen der UEFA Champions League sind im Internet Drohungen des sogenannten "Islamischen Staat" (IS) gegen vier Stadien aufgetaucht, die auch von der Al Azaim Foundation veröffentlicht wurden.

Die Drohungen richten sich gegen das Stadion Parc des Princes in Paris, Santiago Bernabéu in Barcelona, das Metropolitano in Madrid und das Emirates Stadium in London.

Die Regionalregierung von Madrid hatte schon zuvor die Sicherheitsvorkehrungen für das Champions-League-Doppelspiel in dieser Woche in der spanischen Hauptstadt verstärkt. Beide Matches, nämlich Real Madrid gegen Manchester City und Atlético gegen Borussia Dortmund, wurden von der Anti-Gewalt-Kommission als Hochrisikospiele eingestuft, und es sollten mehr als 3.000 Sicherheitskräfte in der spanischen Hauptstadt im Einsatz sein.

Es werden fast 8.000 Fans von Manchester City und Borussia Dortmund erwartet.

Zuletzt hatte der sogenannte "Islamische Staat" die Verantwortung auf den Konzertsaal CROCUS CIRCUS HALL bei Moskau übernommen.