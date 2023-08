Wie die BRICS-Erweiterung die Weltwirtschaft aufrütteln könnte

Sechs neue Länder werden sich den BRICS-Staaten anschließen, um sich auf der globalen Wirtschaftsbühne bemerkbar zu machen. Die Nachhaltigkeitsziele der westlichen Welt könnten darunter leiden.

Auf dem 15. BRICS-Gipfel in Südafrika wurde beschlossen, dass eine etwas überraschende Mischung von Ländern der BRICS, der Wirtschaftsgruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, beitreten wird. Im Januar 2024 wird das Bündnis das Entwicklungsland Argentinien, Afrikas zweitgrößte Volkswirtschaft Ägypten, Äthiopien, eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Region, sowie die Ölgiganten Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate umfassen. Was haben sie gemeinsam? Die einzige sichere Antwort ist, dass alle sechs einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben.

Vom leeren Kürzel zum unvermeidlichen Handelspartner

Die BRICS-Gruppe, die kein klares Ziel verfolgt und viele Schwierigkeiten hatte, innerhalb der Gruppe zu kooperieren, hat nun begonnen, neue Mitglieder zu gewinnen. Und sie ist noch nicht fertig. Einschließlich der neu hinzugekommenen Mitglieder wollen mehr als 40 Länder dem Block beitreten, so der Vorsitzende des Gipfels 2023 in Südafrika.

"Die Sanktionen gegen Russland und China in den letzten 18 Monaten haben wie ein Katalysator gewirkt", sagte Christopher Weafer, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Macro-Advisory Ltd. Moskau und Peking versuchen, ihre übermäßige Abhängigkeit von den westlichen Volkswirtschaften zu verringern, weil beide erfahren haben, was passiert, wenn sie bestraft werden.

Die Gründung der BRICS im Jahr 2001 bereitete dem Westen eine Zeit lang keine allzu großen Kopfschmerzen: "Die Gruppierung gibt es schon seit vielen Jahren, aber sie hat sich nicht wirklich zu etwas Effektivem oder Koordiniertem entwickelt", so Weafer. "Es war immer nur eine Idee, fast wie ein 'leeres Kürzel'."

Seitdem hat der Zusammenschluss keine großen Auswirkungen auf den Welthandel gehabt, aber sie haben eine gemeinsame Entwicklungsbank gegründet. Das Fehlen eines sichtbaren Ziels und einer Koordinierung, aber greifbare Unterschiede in den politischen Interessen und den Produktionsstandards, ganz zu schweigen von den Währungen, haben dazu geführt, dass sie nicht in der Lage waren, ein schwergewichtiger Champion auf der Weltbühne der Wirtschaft zu werden.

Man könnte argumentieren, dass die G7-Staaten (die sieben größten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, gemessen am BIP, zu denen Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, die USA und Großbritannien gehören) einige der Forderungen und Interessen der Gruppe abgelehnt haben. In letzter Zeit hat die Geopolitik jedoch zunehmend Einfluss auf die Wirtschaftsbeziehungen genommen.

Man könnte sagen, dass sich die BRICS jetzt langsam herausbilden. Christopher Weafer CEO von Macro-Advisory Ltd., Beratung im Euro-Asiatischen Raum

Die fortschreitende Expansion bietet den BRICS die Möglichkeit, bei Themen wie dem Klimaschutz und der Kontrolle der globalen Finanzsysteme eine starke Stimme zu haben.

Die Neuankömmlinge könnten darin eine Möglichkeit sehen, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu diversifizieren und weniger abhängig von den westlichen Ländern und ihren Regeln zu sein. Ihnen werden Vorzugsbedingungen für den Handel zwischen den Mitgliedern und andere Anreize zur Steigerung des Handels und der grenzüberschreitenden Investitionen in Aussicht gestellt.

Die derzeitigen Mitglieder des Blocks repräsentieren etwa 42 % der Weltbevölkerung und ein kumuliertes Bruttoinlandsprodukt von mehr als 27 Billionen Dollar. Auf die erweiterte Gruppe werden 46,5 % der Weltbevölkerung entfallen, und unter Verwendung der BIP-Daten des IWF für 2022 können wir berechnen, dass auf sie 30,8 Billionen Dollar des weltweiten BIP von 100 Billionen Dollar entfallen werden.

The expanded BRICS and its expected GDP Euronews

Auf der anderen Seite zeigt das BIP auf der Grundlage der Kaufkraftparität oder KKP (prozentualer Anteil am globalen BIP auf der Grundlage eines gemeinsamen Warenkorbs, der die tatsächliche Kaufkraft darstellt) ein ganz anderes Kräftegleichgewicht. Insgesamt erhöht sich der Anteil der erweiterten BRICS am globalen BIP auf KKP-Basis nun auf über 36 % und übertrifft damit den der G7.

G7 countries accumulated GDP Euronews

Wie geht es weiter mit den nachhaltigen Entwicklungszielen?

Sicher ist, dass die neue Gruppierung schwer zu ignorieren ist. Ihre Mitglieder verfügen über 45 % der weltweiten Ölproduktion und über bedeutende Eisenerz-, Kohle- und Bauxit-Reserven, ganz zu schweigen von der Schlüsselrolle, die sie in der weltweiten Landwirtschaft spielen.

Daher sind die Industrienationen, in der Regel die G7, in hohem Maße auf den Handel mit ihnen und auch auf die Koordinierung in Fragen wie Klimawandel und Umweltfragen angewiesen. Aus diesen Gründen können "die stärksten Volkswirtschaften die Bedürfnisse des sich neu formierenden Blocks nicht länger ignorieren", sagt Weafer.

Der Experte glaubt, dass Technologie, Investitionen und Handel zwar wichtige Themen auf dem Tisch sein werden, dass aber einer der Eckpunkte der Diskussion zwischen den stärksten Volkswirtschaften und den BRICS-Ländern die Überbrückung der Kluft zwischen ihren Interessen in Umweltfragen und die Festlegung von Prioritäten sein könnte.

"Die Entwicklungsländer messen der Umwelt nicht so viel Bedeutung bei wie die Industrieländer", erklärt Weafer.

Auch wenn Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nachhaltiges Wachstum immer wieder als Priorität nennen, brauchen sie Zeit, um sich darauf einzustellen: "Ihre Priorität liegt in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, um eine stabilere wirtschaftliche Basis zu schaffen, wie sie die G7 und die EU bereits haben", sagt Weafer, "und das Argument ist: 'Gebt uns Zeit' - aber wir haben keine Zeit."

Die Einigung in Umweltfragen wird wahrscheinlich die größte Herausforderung zwischen G7 und BRICS sein. Christopher Weafer CEO von Macro-Advisory Ltd., Beratung im Euro-Asiatischen Raum

"Ich denke, es ist wichtig, eine gemeinsame Basis für den Umgang mit Umweltfragen zu finden, denn es gibt derzeit eine enorme Kluft", so Weafer. "Enorm. Denn wenn ich in China und im Nahen Osten unterwegs bin, sehe ich, dass sie es einfach nicht sehen. Sie halten es für ein Problem, das von Europa übertrieben wird, und für eine Methode, wie die G7 die potenzielle Entwicklung und das Wachstum der Entwicklungsländer unterdrücken. Ich habe sogar einen Artikel gelesen, in dem jemand behauptet, es handele sich um eine moderne Form des Kolonialismus."

Wie realistisch ist eine gemeinsame Währung für die BRICS?

Eine der immer wiederkehrenden Fragen in Bezug auf die BRICS ist, ob sie an einem System zur Verwendung einer gemeinsamen Währung arbeiten oder nicht: "Die Herausforderung ist vergleichbar mit dem Durchschlagen des gordischen Knotens", sagt Weafer. Die Schaffung des Euro hat Jahrzehnte gedauert, und dabei handelte es sich um einen Block, der aus weit weniger unterschiedlichen und weit entfernten Ländern bestand.

Es ist viel wahrscheinlicher, dass der bilaterale Handel zunimmt und Wege gefunden werden, ihn in bilateralen Währungen abzuwickeln. Derzeit funktioniert das nur mit Russland und China, nachdem die Zentralbanken dieser Länder Jahre gebraucht haben, um ein entsprechendes System einzurichten. Kürzlich sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass 80 % des Handels zwischen Russland und China entweder in russischen Rubeln oder chinesischen Yuan abgewickelt werden.

Andererseits birgt das System auch Risiken. So verkauft Russland beispielsweise viel Öl an Indien, aber die Zahlungen, die in Rupien erfolgen, bleiben aufgrund von Kapitalverkehrskontrollen und der Nichtkonvertierbarkeit der Rupie in den indischen Banken hängen.

Realistischerweise haben die Mitglieder in den nächsten 10 Jahren gerade genug Zeit, um zu versuchen, einige dieser bilateralen Handelsvereinbarungen auszubügeln.

Wohin wird die weitere Expansion des Blocks führen?

Zu der ohnehin schon merkwürdigen Auswahl an Ländern könnten sich noch neue Mitglieder wie Kasachstan und Thailand gesellen, die Berichten zufolge bereits einen Antrag gestellt haben. Die Kriterien sind unklar, sagt Weafer: "Ich denke, das Aufnahmekriterium ist in erster Linie die Bereitschaft eines Landes, beizutreten. Der Grund dafür ist, dass sie einfach eine Diversifizierung anstreben und Länder mit einer vernünftigen Größe ins Auge fassen. Indonesien zum Beispiel ist definitiv ein Ziel".

Auch bereits bestehende Gruppen wie die Eurasische Wirtschaftsunion und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit könnten zum Beitritt eingeladen werden.

Der Experte ist der Ansicht, dass geopolitische Ereignisse wie der derzeitige Krieg in der Ukraine und der potenzielle Konflikt mit Taiwan weiterhin die Weltwirtschaftsbühne dominieren werden.

In den nächsten 12 Monaten wird sich zeigen, welche Herausforderungen und Potenziale die BRICS bis zum nächsten Gipfel bieten werden.

Weil der russische Präsident dieses Jahr nicht am Gipfel teilnehmen konnte - der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt - kündigte Wladimir Putin an, dass der nächste BRICS-Gipfel im Oktober 2024 in Kasan stattfinden soll.

Bis dahin werden wir vielleicht sogar den Namen des neuen Bündnisses erfahren, was eine Herausforderung für die Gruppe sein dürfte: Bisher wurde der Anfangsbuchstabe jedes neuen Mitglieds in den Namen aufgenommen.