Wochenende der Klimaproteste: 20.000 in Wien, nur 4 Aktivisten in Rom

Von Euronews

Es ist das Wochenende der weltweiten Klimaproteste kurz vor dem kommenden Klimagipfel der Vereinten Nationen, Hunderte Proteste in 54 Ländern.

In Wien sind am Freitag Tausende auf die Straße gegangen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren - laut den Organisatoren von "Fridays for Future" rund 20.000.

WERBUNG

In Rom waren es nur vier Klimaaktivisten vor dem Kolosseum, aber nicht weniger motivierte. Einer von ihnen war Alessio Petronelli, der Sprecher des italienischen Vereins "Rinascimento Green".

"Wir wollen die italienische Regierung und die internationalen Verantwortlichen auffordern, alle neuen Investitionen in fossile Brennstoffe zu stoppen. Brennstoffe zu stoppen, die die Hauptursache für den Klimawandel sind, unter dem die ganze Welt leidet. In diesem Sommer wurde Italien in zwei Hälften geteilt, zwischen verheerenden Bränden und schrecklichen Überschwemmungen."

In Den Haag wurden Aktivisten von Extinction Rebellion mit Wasserwerfern zurückgedrängt. Sie hatten eine Hauptverkehrsstraße blockiert.

Protest-Auftakt vor dem UN-Klimagipfel

Die Demonstrationen waren der Auftakt zu drei Tagen weltweiter Klimaproteste kurz vor dem kommenden Klimagipfel der Vereinten Nationen. Es sind Hunderte Proteste in 54 Ländern geplant.

Klimaschützer haben auch zur Teilnahme an einem Marsch für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen aufgerufen, der am Sonntag in New York stattfindet, wenn sich dort die Staats- und Regierungschefs der Welt zur UN-Generalversammlung treffen.

Nach einer Analyse des Internationale Währungsfonds (IWF) haben die Regierungen im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von 7 Billionen Dollar an Subventionen für fossile Brennstoffe ausgegeben.