Aserbaidschan-Armenien: Warum die Kämpfe in Berg-Karabach?

🇦🇿🇦🇲 Euronews hat mit Vertretern von Aserbaidschan und von Armenien über die Gewalt in Berg-Karabach gesprochen.

Die Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sind als bewaffneter Konflikt wieder aufgeflammt. Euronews hat mit Vertretern beider Länder über die jüngste militärische Gewalt in Berg-Karabach gesprochen.

Euronews-Reporter Nial O'Reilly hat Armeniens Sonderbotschafter befragt und Emin Ibrahimov den außenpolitischen Berater des Präsidenten von Aserbaidschan. Beide Interview-Partner sehen die Lage sehr verschieden.

WAS WAR DER GRUND FÜR DIE JÜNGSTEN KÄMPFE?

Edmon Marukjan, Armeniens Sonderbotschafter: Was hat Aserbaidschan getan? Es hat all diese Verpflichtungen aufgegeben und eine militärische Aggression gegen die friedliche Bevölkerung von Berg-Karabach gestartet, die es als seine eigenen Bürger bezeichnet. Im Moment bombardiert und tötet Aserbaidschan also seine eigenen Bürger.

Hikmet Hajiyew, der außenpolitische Berater des aserbaidschanischen Präsidenten: "Es war eine begrenzte Operation, in deren Ergebnis die militärische Infrastruktur neutralisiert wurde, und zwar in größerem Umfang. Und heute sind wir froh, sagen zu können, dass die militärischen Operationen auch von aserbaidschanischer Seite eingestellt wurden. Wir haben diese Nachricht von den Armeniern aus Karabach erhalten, so schlecht sie auch bei der Entwaffnung ihrer Streitkräfte vor Ort sind".

KANN DER WAFFENSTILLSTAND HALTEN?

Hikmet Hajiyew, der außenpolitische Berater des aserbaidschanischen Präsidenten: "Aserbaidschan hat seine Absicht sehr deutlich gemacht, dass, wenn sie abrüsten oder sich zur Abrüstung entschließen, Aserbaidschan bereit ist, dieses militärische Engagement einzustellen und sofortige Kontakte mit den Armeniern aus Karabach aufzunehmen, die wir bei mehreren Gelegenheiten nach Ağbulaq und in einige andere Städte Aserbaidschans eingeladen haben. Und gestern gab die aserbaidschanische Präsidialverwaltung eine Erklärung ab, in der sie noch einmal unsere Einladung an sie wiederholte, diese Art von Kontext über alle Elemente der Reintegration zu haben."

Edmon Marukjan, Armeniens Sonderbotschafter: "Nun, wir haben eine sehr schlechte Erfahrung mit dem Waffenstillstand mit Aserbaidschan gemacht. Ich habe keine Informationen, weil wir sehr schlechte Kommunikationsverbindungen nach Berg-Karabach haben. Es gibt widersprücliche Informationen. Dies ist eine neue Sache. Aber in diesem Prozess, ich meine, die direkten Angriffe auf Dörfer und Orte von friedlich lebenden Menschen, um sie aus Berg-Karabach zu vertreiben, während der Gespräche haben wir über Rechte und Sicherheitsgarantien für die Menschen in Berg-Karabach verhandelt."

WELCHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FRIEDENSVERHANDLUNGEN?

Edmon Marukjan, Armeniens Sonderbotschafter: "Was denken Sie? Ist das immer noch ein aktuelles Thema? Die Menschen in Berg-Karabach haben bereits ihre Häuser verloren. Sie sind vertrieben worden. Was meinen Sie dazu? Ist diese Bestimmung tatsächlich noch aktuell. Nun, ich weiß es nicht. Deshalb sage ich es Ihnen ja auch. Ich weiß nicht, was passieren wird."

Hikmet Hajiyew, der außenpolitische Berater des aserbaidschanischen Präsidenten: "Wir unterstützen die Friedensagenda und sind der Meinung, dass es für die gesamte Region besser ist, wenn ein Friedensvertrag zwischen zwei Ländern früher geschlossen wird. Aserbaidschan unterstützt auch das Konzept der integrierten Region des Kaukasus, und im Rahmen dieses Prozesses sollte Armenien, anstatt die territorialen Ansprüche der Nachbarländer zu suchen und zu verfolgen, auch gute nachbarschaftliche Beziehungen zu den Nachbarländern anstreben."