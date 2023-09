Neue Proteste gegen Assad in Syrien: "Baschar muss weg"

SAM HARIRI/AFP or licensors

Proteste gegen die Regierung Assad in Suweida im Süden von Syrien - Copyright SAM HARIRI/AFP or licensors

Von Euronews mit AFP

🇸🇾 In Suweida, einer Hochburg der Drusen, haben zahlreiche Menschen gegen Präsident Assad demonstriert. Viele Frauen beteiligen sich inzwischen an den Protesten in Syrien.