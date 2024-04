Von Euronews mit AP, Jerusalem Post

Mutmaßlich könnte Israel versucht haben bei den Drohnen-Attacken gegen Iran, die syrische Flugabwehr auszuschalten.

Gleichzeitig mit den Explosionen in Isfahan in Iran sind auch Angriffe auf Syrien und den Irak gemeldet worden. Über den Beschuss von Radaranlagen des syrischen Militärs zwischen Qarda und Izraa in Daraa im Süden Syriens berichtet die Jerusalem Post.

Syrischen Berichten vom Freitagmorgen zufolge wurden Einrichtungen der syrischen Armee in den Regionen As-Suwayda und Daraa im Süden Syriens angegriffen. Dabei könnte es sich um Angriffe der israelischen Armee handeln - mit dem Ziel die syrische Luftabwehr außer Gefecht zu setzen.

Syriens Präsident Baschar al-Assad ist ein Verbündeter des iranischen Regimes. Anfang April wurde Irans Botschaft in Damaskus - mutmaßlich von Israel - bombardiert.

Die massiven iranischen Raketen- und Drohnen-Angriffe gegen Israel am 13. April bezeichnete Teheran als "Vergeltung" für den Botschaftsanschlag, bei dem auch zwei Generäle der islamischen Revolutionsgarden getötet wurden.

Meldungen über Beschuss von Irak am Freitagmorgen

Zudem gab es Berichten zufolge auch Angriffe im Irak. In den sozialen Medien sind auch Fotos gepostet worden, die Überreste israelischer Waffen zeigen sollen, die in Bagdad gefunden wurden.

EU: "Maximale Zurückhaltung aller Akteure"

Nach den Explosionen in Isfahan forderte die internationale Staatengemeinschaft alle beteiligten Staaten erneut zur Deeskalation in Nahost auf.

So rief der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vom G7-Treffen in Italien alle Akteure zur "maximalen Zurückhaltung" auf.