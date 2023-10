Bangkok: 14-jähriger Schütze offenbar geisteskrank

Von euronews

Ein 14-Jähriger hat in einem Einkaufszentrum in Bangkok zwei Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Der Verdächtige leide an einer Geisteskrankheit, ließ die Polizei verlauten.

Ein 14-Jähriger hat in einem Einkaufszentrum in Bangkok zwei Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Bei den Toten handelt es sich um Frauen aus China und Myanmar. Eine weitere Frau erlitt einen Kopfschuss und schwebt in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Schütze ergab sich der Polizei.

Polizeichef Torsak Sukwimol erläuterte gegenüber der Presse: „Der Verdächtige leidet an einer Geisteskrankheit und war im Krankenhaus von Rajavithi in Behandlung. Er hat seine Medikamente nicht genommen und hatte das Gefühl, jemand habe ihm gesagt, er solle Menschen erschießen. Es ist, als hätte er ein zweites Ich. Das ist es, was wir in der ersten Vernehmung erfahren haben."

Nach den Schüssen verließen Hunderte fluchtartig das Einkaufszentrum. Die Polizei durchsuchte im Rahmen der ersten Ermittlungen die Wohnung der Eltern des Schützen. Im Zimmer des 14-Jährigen wurde Munition gefunden.