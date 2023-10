Von Euronews mit AFP, AP, dpa

Sowohl die Hamas als auch Israel haben erste Bilder der beiden US-Geiseln nach Freilassung aus Gaza veröffentlicht. Mutter und Tocher waren wie fast 200 weitere Personen am 7. Oktober verschleppt worden.

Nach der Freilassung der beiden US-amerikanischen Geiseln hat die islamistische Hamas erklärt, sie habe Mutter und Tochter aus humanitären Gründen nach Vermittlung durch Katar gehen lassen.

Die Hamas hat auch ein Video der Übergabe der beiden Frauen an israelische Militärs veröffentlicht. Auch Israels Armee machte Bilder von Judith Tai Raanan und ihrer Tochter Natalie Shoshana Raanan Hand in Hand mit Brigadegeneral Gal Hirsch an der Grenze des Gazastreifens publik.

Ein Hoffnungsschimmer für die anderen Geiseln

Nicht nur in Tel Aviv ist die Freilassung der ersten Geiseln ein Hoffnungsschimmer für die Angehörigen der 200 Personen, die die Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat.

Sie organisierten zum Schabbat ein symbolisches Essen mit leeren Stühlen für die Vermissten.

Guterres setzt sich für Hilfe für Gaza ein

In Gaza hoffen viele auf die ersten Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah. UN-Generalsekretär Antonio Guterres setzt sich in ägypten persönlich für die Versorgung der Menschen in Gaza ein.Die noch immer blockierten 20 LKWs sind aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein