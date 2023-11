Von Euronews mit AFP, AP

In Kroatien haben sich offenbar mehrere Menschen durch Coca-Cola Vergiftungen zugezogen. Jetzt hat das Gesundheitsministerium bestimmte Getränkesorten aus dem Verkauf zurückgezogen.

In drei verschiedenen Städten in Kroatien sind offenbar Vergiftungen nach dem Trinken von Coca-Cola aufgetreten. Daraufhin hat das kroatische Gesundheitsministerium bestimmte Getränkesorten - auch Mineralwasser - aus dem Verkauf zurückgezogen.

"Im Interesse der öffentlichen Gesundheit und zum Schutz der Gesundheit der Menschen (...) hat die Gesundheitsinspektion der Handelsgesellschaft vorübergehend den Vertrieb auf dem Markt untersagt und den Rückruf verdächtiger Produkte angeordnet", teilte die kroatische Generalinspektion in einer Erklärung mit.

Coca-Cola HBC Croatia, Teil des Abfüllunternehmens, das Coca-Cola-Produkte vertreibt, erklärte in einer Mitteilung, dass eine interne Analyse keine Unregelmäßigkeiten bei den Produkten ergeben habe. Die Chargen würden aber bis zum Abschluss der offiziellen Untersuchung zurückgezogen.

Ein 19-Jähriger leidet an schweren Verätzungen

Die meisten Fälle gab es in Zagreb, doch der einzige schwere Fall ist ein 19-Jähriger, der seit Samstag in der Hafenstadt Rijeka in einem Krankenhaus behandelt werden muss.

Laut Gesundheitsminister Vili Beros ist der junge Mann in einem "stabilen" Zustand, leidet aber an "schweren Verletzungen des Verdauungstraktes" durch "ätzende" Substanzen.

Alle anderen Patienten hatten nur "relativ leichte Symptome".

Der Minister erklärte jedoch, dass es derzeit möglich sei, einen "direkten Zusammenhang" der Vergiftung mit einem Getränk herzustellen, das von zwei Patienten konsumiert worden sei.

Lieber Leitungswasser trinken

Vili Beros verurteilte die Verbreitung "falscher Nachrichten" in sozialen Netzwerken, in denen von mehreren Vergiftungsfällen, insbesondere in Rijeka, die Rede war. Die Fake News hätten das Ziel, "Panik" zu erzeugen. "Im Allgemeinen würde ich sagen, dass es absolut keinen Grund für Panik gibt, aber man muss eine gewisse Wachsamkeit an den Tag legen", sagte der Minister und rief die Menschen dazu auf, Leitungswasser zu trinken.