In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einem Restaurant in Weiden in der Oberpfalz ein Mann gestorben und mehrere Menschen teilweise schwer verletzt worden.

Als die Rettungskräfte kurz nach Mitternacht gerufen wurden, fanden sie offenbar mehrere Menschen am Boden des Gasthauses liegend auf. Die Betroffenen sind laut Pressemitteilung zwischen 33 und 52 Jahre alt und lokalen Medien zufolge Stammgäste des Etablissements.

Die toxikologischen Untersuchungen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Montag abgeschlossen. "Es hatte eine toxische, eine Giftwirkung", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer. "Es waren Dinge drin, die in einem Champagner eigentlich nicht vorkommen."

Ob der Bericht noch heute veröffentlicht wird, war zunächst nicht bekannt. Es bestehe aber Verdacht der fahrlässigen Tötung. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Schon am Sonntag war bekannt geworden, dass die Personen alle ein Getränk aus einer aus dem Restaurant stammenden Flasche konsumiert hatten. Das Restaurant befindet sich den Angaben nach am Unteren Markt in der Weidener Innenstadt.

Es bestehe der Verdacht, dass die bei den Personen beobachteten Symptome auf eine Vergiftung zurückzuführen sei, hieß es in der Mitteilung vom Sonntag. Ein 52 Jahre alter Mann und Familienvater aus dem Landkreis Schwandorf starb.

"Eine der Personen, ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf, verstarb im Laufe der Nacht. Die anderen Personen befinden sich mit unterschiedlichen Verletzungsgraden aktuell noch in medizinischer Behandlung." Sein Leichnam soll nun obduziert werden.

Die Polizei machte einen Zeugenaufruf für Menschen, die das Geschehe beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können.

Eine gegründete Sonderkommission zur Ermittlung der Ereignisse trägt den Namen "Markt".

Weiden liegt rund 35 Kilometer von der tschechischen Grenze, östlich von Nürnberg und nördlich von Regensburg.