Die Infektion von Tieren mit Diabetes rettet keine Menschenleben

Von Dr Julia Baines

Anlässlich des Weltdiabetestages ist es höchste Zeit, dass alle Tierversuche zur Erforschung der Krankheit durch humane, auf den Menschen bezogene Forschung ersetzt werden, schreibt Dr. Julia Baines.

Fragen Sie einen mitfühlenden Menschen, ob er Tierversuche befürwortet, wenn es wirksame, humane Alternativen gibt, und er wird wahrscheinlich Nein sagen.

Warum werden dann immer noch Tiere in Versuchen zur Erforschung von Diabetes eingesetzt? Es gibt zwar tierversuchsfreie Alternativen, bei denen menschliche Zellen, mechanische Vorrichtungen und Computermodelle verwendet werden, aber die Experimentatoren setzen die Tiere immer noch entsetzlichen Grausamkeiten aus.

Die Antwort ist einfach: Sie tun dies weiterhin aus Gewohnheit.

Tiere werden schon so lange in Versuchen eingesetzt und missbraucht, dass viele Wissenschaftler sie automatisch als ein weiteres Laborgerät betrachten.

Im Jahr 2022 wurden allein in Großbritannien mehr als 2,76 Millionen Tierversuche durchgeführt, darunter an Tausenden von Hunden, Pferden, Kaninchen und Meerschweinchen sowie an Schweinen, Primaten und anderen Arten.

Doch heute wissen wir, dass es skrupellos ist, lebende, fühlende Wesen auf diese Weise zu behandeln. Genau wie Menschen empfinden auch andere Tiere Schmerz und Angst. Und vor allem gibt es erhebliche biologische Unterschiede zwischen den einzelnen Tierarten, vor allem in Bezug auf Diabetes.

Die grausame Behandlung von sanften Tieren führt zu keinen Ergebnissen

Die Wissenschaftler von PETA haben den "Research Modernisation Deal" entwickelt, eine detaillierte Strategie zur Beendigung von Tierversuchen, einschließlich der sofortigen Beendigung einiger Anwendungen und der schrittweisen Einstellung anderer.

Sie empfehlen die sofortige Beendigung von Tierversuchen zur Behandlung von Diabetes zugunsten der vielen verfügbaren humanen Optionen.

Es gibt keinen Grund auf der Welt, warum sanfte Tiere im Namen der Diabetesforschung grausam behandelt werden sollten, und es gibt auch keinen Grund, dies nicht zu tun: Tierversuche sind nicht nur invasiv und grausam, sie sind auch schlechte Wissenschaft.

Westliche Flachlandgorillas in ihrem Lebensraum, September 2021 AP Photo/Ron Harris

Sie können die Suche nach einem Heilmittel sogar verzögern, da Mittel von für den Menschen relevanten Tests abgezogen werden, die den Menschen tatsächlich helfen könnten.

Schätzungen zufolge kann die Entwicklung eines neuen Medikaments 10 bis 15 Jahre und mehr als 2 Milliarden Dollar (1,87 Milliarden Euro) in Anspruch nehmen, und etwa 95 % der Studien am Menschen scheitern".

Sinnlos, brutal und altmodisch

Das derzeitige Paradigma für die Entwicklung und Erprobung von Arzneimitteln und deren Markteinführung ist eindeutig problematisch, und Tierversuche wurden als einer der Faktoren ausgemacht, die dazu beitragen.

Wichtige Durchbrüche bei der Behandlung von Krankheiten wie Diabetes und Brustkrebs können erzielt werden, wenn man von sinnlosen, grausamen und altmodischen Versuchen an anderen Tierarten abrückt und sich der Forschung am Menschen zuwendet.

Eine Krankenschwester entnimmt einem Patienten während eines kostenlosen Diabetes-Check-up-Camps in Hyderabad eine Blutprobe, November 2009 Mahesh Kumar A/AP2009

Einige Medikamente, die bei anderen Tierarten wirken, schaden auch dem Menschen und umgekehrt. Zwischen 1984 und 2014 wurden pro Monat mehr als 50 wissenschaftliche Arbeiten über Typ-2-Diabetes veröffentlicht, die auf Labortests an Nagetieren beruhten.

Diese Tests sagten den Wissenschaftlern viel über die Nagetiere, aber nicht voraus, dass Thiazolidindion-Medikamente für den Menschen schädlich sein würden, da sie das Risiko eines kardiovaskulären Todes um 64 % erhöhten.

Tierversuche sagen das Ergebnis bei diesem Tier voraus. Nagetiere unterscheiden sich vom Menschen in der Art und Weise, wie sie Glukose verarbeiten, von der Ebene der Nukleinsäuren bis hin zu Unterschieden bei Proteinen, Stoffwechselwegen, Zellen, Geweben und Organen.

Eine Fülle von Alternativen

Was ist also die Alternative? Es gibt eine Fülle grausamkeitsfreier, für den Menschen relevanter Optionen für die Diabetesforschung, darunter die Bildgebung am Menschen, die In-vitro-Technologie, vom Menschen induzierte Stammzellen, dreidimensionale Zellkulturen, die Verwendung menschlicher Organe und postmortalen menschlichen Gewebes, nicht-invasive Bildgebung am Menschen, epidemiologische und humangenetische Studien sowie fortschrittliche Computermodelle.

Wissenschaftler der Glasgow Caledonian University verwendeten menschliche Zellen aus einer Gewebebank, um Wundheilungsmodelle für Diabetiker zu erstellen, die Schwierigkeiten mit der Wundheilung und der Kontrolle von Hautinfektionen haben.

Und die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat eine Insulinpumpe mit geschlossenem Regelkreislauf zugelassen, die mit Hilfe von Computermodellen anstelle von Tierversuchen entwickelt wurde.

Während in der HIV/AIDS-Impfstoffforschung Millionen von Euro für die Folterung von Primaten verschwendet wurden, führten Versuche am Menschen rasch zu Impfstoffen für COVID-19. Diese Erfahrung hat gezeigt, wie Tests am Menschen zu schnellen und wirksamen Ergebnissen führen können.

Es ist die menschliche Biologie, die benötigt wird, um Heilmittel und bessere Behandlungen für Diabetes zu finden, und je eher die Finanzierung auf die Unterstützung von Innovationen in diesen Bereichen verlagert wird, statt die veraltete Gewohnheit von Tierversuchen zu unterstützen, desto eher werden wir sie finden.

Dr. Julia Baines ist Senior Science Policy Manager bei PETA.

