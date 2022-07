Als Dinosaurier verkleidet wurden Tierschützer von anderen Aktivisten durch die Straßen der spanischen Stadt Pamplona gejagt, um gegen das zu protestieren, was sie als Tierquälerei beim "San Fermin Running of the Bull Festival" bezeichnen. Bei diesem traditionellen Stierrennen werden 6 Stiere und 4 Ochsen auf den Kopfsteinpflasterstraßen der Altstadt von Pamplona freigelassen und laufen 825 Meter bis zur Arena der Plaza de Toros - ein (nicht ungefährliches) Touristenspektakel.

"Viele Touristen, die kommen und beim Stierrennen mitmachen, merken nicht wirklich, dass die selben Stiere, mit denen sie ein paar Straßen hinunterrennen, später an diesem Tag in der Stierkampfarena getötet werden." sagte Chelsea Monroe, Senior Digital Campaign Officer von "People for the Ethical Treatment of Animals" (PETA).

su mit AP