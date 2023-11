Für Irans geistliches Oberhaupt ist Israels Niederlage eine „Tatsache“

Von Euronews mit AFP

Während einer Rede sagte Chamenei, er sehe eine "Niederlage" Israels im Krieg gegen die vom Iran unterstützte radikalislamische Hamas als eine "Tatsache" an.

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat das Luft- und Raumfahrtzentrum der Revolutionsgarden in Teheran besucht, wo Iran seine erste ballistische Hyperschallrakete Fattah II vorgestellt hat. Es handelt sich um eine Gleitrakete, die mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen kann, wie die staatliche Nachrichtenagentur berichtet.

Chamenei lobte die Leistung der jungen iranischen Militärexperten. Erst im Mai hatte Iran eine neue Mittelstreckenrakete vorgestellt, Chorramschahr, eine mit Flüssiggas betriebene ballistische Rakete, die grundsätzlich in der Lage, Ziele in Israel, dem Erzfeind der Islamischen Republik Iran, treffen.

Chamenei: Niederlage „des zionistischen Regimes in Gaza“

Während seiner Rede in der iranischen Haupststadt Teheran am Sonntag sagte Chamenei, er sehe eine "Niederlage" Israels im Krieg gegen die vom Iran unterstützte radikalislamische Hamas als eine "Tatsache" an.

Die Niederlage „des zionistischen Regimes in Gaza“ sei eine Tatsache. Denn „vorzurücken und in Krankenhäuser oder Häuser der Menschen einzudringen, ist kein Sieg, weil Sieg bedeutet, die andere Seite zu besiegen“, so Chamenei.

Israel sei bei seinem Versuch, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zu zerstören, „trotz der massiven Bombardierungen“ des Gazastreifens „bislang gescheitert“. „Diese Unfähigkeit spiegelt das Unvermögen der Vereinigten Staaten und westlicher Länder wider“, die Israel unterstützten, führte Chamenei aus.

Der Iran soll die Hamas finanziell und militärisch unterstützen und hatte den Großangriff von Hamas-Kämpfern auf Israel vom 7. Oktober als „Erfolg“ bezeichnet.