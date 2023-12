"Niemand möchte an der Front sein", sagte ein Experte gegenüber Euronews und wies auf die grausamen Auswirkungen des bitteren Wetters auf Soldaten und Zivilisten hin.

Der Winter hat gerade erst Einzug gehalten, aber er hat den Soldaten im Ukraine-Krieg bereits große Schwierigkeiten beschert. Die Armeen auf beiden Seiten sind davon betroffen, aber auch die ukrainische Zivilbevölkerung.

"Denken Sie an die ukrainischen Verteidiger in den Schützengräben", sagte Tyler Kustra, Assistenzprofessor für Politik und internationale Beziehungen an der Universität von Nottingham, gegenüber Euronews.

Mehr als eine Million ukrainische und russische Soldaten kämpfen derzeit in der Ostukraine, während die Temperaturen sinken und das Winterwetter zu beißen beginnt.

Doch das ist nur ein Teil ihrer Sorgen.

Unter Berufung auf Bilder von Ratten "in der Größe eines Kalaschnikow-Sturmgewehrs", die von Truppen in den sozialen Medien geteilt wurden, sagte Kustra, dass die russischen Streitkräfte "mit einem starken Nagetierbefall zu kämpfen haben, da Mäuse und Ratten auf der Suche nach Wärme und Nahrung in ihre Schützengräben gehen".

"Da die Ukrainer auf der anderen Seite der Frontlinie stehen, befürchte ich, dass Putin nicht das einzige Ungeziefer ist, mit dem sie zu kämpfen haben", fügte er hinzu.

In den letzten Wochen sind in den sozialen Medien verschiedene Beiträge und Berichte aufgetaucht, in denen von Nagetierplagen an den russischen Fronten die Rede ist - ein Zeichen für die zunehmend unhygienischen und entwürdigenden Kriegsbedingungen für die Truppen auf dem Schlachtfeld.

AFP berichtete kürzlich, dass Mäuse in den ukrainischen Schützengräben die Kabel wichtiger Ausrüstungsgegenstände wie Heizungen und Internetgeräte anknabbern, was ein weiteres Problem darstellt.

Sinkende Moral im Winter

Die Kämpfe im Winter sind eine Herausforderung.

"In Gräben zu liegen, wenn es minus 10 oder 20 Grad hat, kann bei den Soldaten zu Unterkühlung führen", erklärte Marina Miron, eine Post-Doc-Forscherin am King's College War Studies Department, gegenüber Euronews und fügte hinzu, dass sie sich aufgrund des fehlenden Laubes nicht im Freien verstecken können.

Zusätzlicher Treibstoff und angemessene Kleidung seien nötig, "nur um auf dem winterlichen Schlachtfeld zu überleben", fuhr sie fort, was die Armee beider Länder mit mehr Ressourcen belaste.

"Abgesehen davon wissen beide Seiten, wie man im Winter operiert. Das ist nichts Neues", fügte sie hinzu.

Dennoch kann das trübe Wetter die Soldaten psychisch beeinträchtigen, vor allem, wenn sie weit von Familie und Freunden entfernt sind.

"Niemand will an der Front sein, also sinkt die Moral. Die Leute wollen lieber irgendwo sein, wo es schön warm ist, als draußen", sagte Miron.

"Das ist das Problem: Es gibt einen menschlichen Faktor, nämlich die psychologischen und physischen Einschränkungen bei Einsätzen im Winter.

Ukrainische Polizisten bewachen einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew, Ukraine, Montag, 7. März 2022. Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Der Winter stellt auch die Strategen in Kiew vor Herausforderungen und erschwert das Vorankommen auf dem Schlachtfeld.

"Schlammiger Boden ist schlecht für militärische Vorstöße", sagte Politikprofessor Kustra, und rutschige Bedingungen erschweren das Bewegen von Truppen und Panzern. "Gefrorener Boden funktioniert besser."

Zusätzlich zu diesen natürlichen Problemen zitierte er die Äußerungen des ukrainischen Generals Valery Zaluzhny in TheEconomist, wonach die Ukraine aufgrund der derzeitigen strategischen Situation keine Truppen für einen Angriff mobilisieren kann.

"Sie werden von russischen Drohnen entdeckt und vernichtet."

Die im Juni gestartete ukrainische Gegenoffensive könnte sich aufgrund des schwierigen Winterwetters verlangsamen und hat nicht so viel erreicht, wie von einigen erhofft.

Fortschritte sind aber immer noch möglich.

"Auch wenn Operationen im Winter mühsam sind, sind sie einfach anders", sagte Miron gegenüber Euronews.

Sie verwies auf den Zweiten Weltkrieg, in dem es in den Wintermonaten bedeutende Offensivaktionen gab.

"Wir werden vielleicht nicht die gleiche Art von schnellen Aktionen (wie im Sommer in der Ukraine, Anmerkung der Redaktion) sehen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es keine Offensivaktionen geben wird", erklärte Miron.

Ob eine Seite mehr als die andere davon profitieren würde, ist unklar.

"Man kann nicht sagen, dass es die Ukrainer oder die Russen begünstigt", sagte Miron. "Es begünstigt die Seite, die am besten auf solche Operationen vorbereitet ist und all die Dinge umgesetzt hat, die frühzeitig umgesetzt werden sollten."

"Jetzt ist nicht die Zeit, um zu urteilen."

Ukrainische Soldaten schießen auf russische Stellungen an der Frontlinie an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Region Donezk, Ukraine, Mittwoch, 23. November 2022. Roman Chop/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Die westlichen Länder haben im vergangenen Jahr eilig Winterkleidung geliefert, als die eisigen Temperaturen zu einem der gefürchtetsten Feinde auf beiden Seiten der Frontlinie wurden.

"Entscheidende" Faktoren wie Munitionsknappheit oder Personalmangel könnten die Operationen auf der ukrainischen Seite beeinträchtigen, warnte Miron.

Die EU-Staaten haben sich verpflichtet, bis März eine Million Granaten nach Kiew zu liefern, doch scheint dieses ehrgeizige Ziel schon jetzt unerreichbar.

Der Winter setzt auch der Zivilbevölkerung zu

Aber nicht nur die Soldaten leiden unter der Kälte.

"Ich mache mir Sorgen um die ukrainische Zivilbevölkerung, wenn die Temperaturen sinken", sagte Kustra.

"Im letzten Winter hat Putin ukrainische Kraftwerke angegriffen, um die Zivilbevölkerung zu beeinträchtigen. Er könnte es auch in diesem Winter wieder versuchen. Für das ukrainische Militär wird es darauf ankommen, seine Pläne zu vereiteln und die Wärme aufrechtzuerhalten."

Die russischen Angriffe trafen die ukrainische Energieinfrastruktur während des Winters, versetzten das Land für längere Zeit in Dunkelheit und entzogen der Zivilbevölkerung Licht und Heizung.

Nach Angaben des Atlantic Council, einer US-amerikanischen Denkfabrik, wurden durch die gezielten Angriffe etwa 61 % der ukrainischen Stromerzeugungskapazität zerstört und mehr als 50 % des Energiesektors des Landes beschädigt.

Ein ukrainischer Sanitäter behandelt am Dienstag, 22. November 2022, einen Bewohner nach einem russischen Angriff in Cherson in der Südukraine. Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Die Durchschnittstemperaturen in der Ukraine liegen zwischen Dezember und März zwischen -4,8 °C und 2 °C, wobei raue Wetterbedingungen wie Schnee und Eis häufig vorkommen.

Dr. Jade McGlynn, Forschungsbeauftragte für Kriegsstudien am King's College London, erklärte Anfang des Jahres gegenüber Euronews, dass Moskau die Ukraine absichtlich mit "Terrorbomben" angreife.

"Letztlich geht es darum, den Willen der Bevölkerung zu brechen, damit sie irgendwann einlenkt und Russland akzeptiert", erklärte sie im Juni und behauptete, der russische Präsident habe persönlich "Regie" geführt.

"Putin glaubt, dass der Westen aufgeben wird und die Ukrainer einfach nur dankbar sein werden, dass der Terror ein Ende hat."