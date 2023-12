HANDOUT/AFP or licensors

Russland setzt Angriffswelle auf ukrainische Infrastruktur fort

Von Euronews mit AP, dpa

Odessa und weitere Orte in der Südukraine wurden in der Nacht von einer Welle russischer Drohnenangriffe getroffen. Die Hafenstadt war am stärksten betroffen.