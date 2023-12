Die russischen Dichter Artyom Kamardin (L) und Yegor Shtovba (R) stehen während der Urteilsverkündung in einem Gericht in Moskau am 28\. Dezember 2023 im Glaskäfig der Angeklagten. - Copyright Alexander NEMENOV / AFP

Zwischen Ende Februar 2022 und Anfang dieses Monats wurden in Russland 19.847 Menschen inhaftiert, weil sie sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen haben, so eine Menschenrechtsgruppe.