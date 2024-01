Russland kurbelt Waffenproduktion an – Ukraine benötigt auch Nachschub

Russland will seine Waffenproduktion weiter ankurbeln, so der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Doch auch die Ukraine braucht dringend mehr Waffen.

Russland hat gemeldet, dass bei den jüngsten ukrainischen Angriffen auf die russischen Grenzregionen ein Mensch getötet und mehrere weitere verwundet worden seien. Der Kreml warf der Ukraine erneut vor, Streumunition einzusetzen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu kündigte an, Russland wolle seine Waffenproduktion ankurbeln: "Wir werden die Produktion der am meisten nachgefragten Waffen erhöhen. Insbesondere werden wir alle Arten von unbemannten Flugeräten in Serie produzieren, von ganz kleinen bis hin zu schweren für den Angriff."

Unterdessen erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Telegramm, dass die ukrainische Luftabwehr weiter verstärkt werden müsse.

Zugleich stellte das britische Verteidigungsministerium fest, dass die russische Luftabwehr nicht in der Lage sei, wichtige Standorte auf der besetzten Krim vor ukrainischen Angriffen zu schützen.

Doch auch die ukrainische Luftabwehr wird schwer beansprucht, durch die Zunahme russischer Angriffe. Kiew brauche dringend mehr Waffen, sonst sei es in Teilen des Landes ohne Schutz.