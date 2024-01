Matteo Salvini erneut vor Gericht: "Stolz auf das, was ich getan habe"

Von Euronews

Der Minister für Infrastruktur und Verkehr ist Angeklagter im Prozess gegen Open Arms, weil er die Ausschiffung von rund 150 Migranten von dem NGO-Schiff in Lampedusa blockiert hat.

Der Open Arms-Prozess, in dem der italienische Minister für Infrastruktur und Verkehr Matteo Salvini wegen Entführung und Verweigerung einer Amtshandlung angeklagt ist, ist in Palermo fortgesetzt worden. Im August 2019 blockierte Salvini als Innenminister die Anlandung von 147 Migranten vom Schiff der spanischen NGO vor der Insel Lampedusa. Der Minister wurde heute angehört, während bei der nächsten Anhörung, die für den 16. Februar angesetzt ist, die Vernehmung der von Salvinis Verteidigung benannten Zeugen beginnen wird.

Salvini: "Stolz auf das, was ich getan habe

In einem auf den sozialen Medien veröffentlichten Beitrag, in dem er beim Betreten des Gerichtssaals im Bunker Ucciardone zu sehen ist, kehrt Salvini zu dem Argument zurück, er habe die Sicherheit und die Grenzen des Landes verteidigt: "Ich bin bereit, im Gerichtssaal des Bunkers in dem Prozess zu sprechen, in dem ich 15 Jahre Gefängnis riskiere, weil ich als Innenminister die Sicherheit und die Grenzen meines Landes verteidigt habe. Mit erhobenem Haupt und stolz auf das, was ich getan habe", sagte Salvini.

Oscar Camps: "Salvini ist für seine Taten verantwortlich

Der Gründer von Open Arms, Oscar Camps, ist kritisch. "Ist es für einen Minister einer demokratischen Republik anständig , 160 schutzbedürftige Menschen, darunter Frauen und Kinder, zu zwingen, 19 Tage zu warten, bevor sie die notwendige Behandlung im nächstgelegenen Ausschiffungshafen erhalten können? Wir glauben nicht. Wir sehen uns morgen vor Gericht", schrieb er gestern, Donnerstag, 11. Januar, auf X. Heute Morgen gab er vor dem Gericht einen Kommentar gegenüber den anwesenden Reportern ab. Ich erwarte, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dass er sich für die Folgen seines Handelns verantworten muss", sagte Camps.