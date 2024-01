Nach britischem Vorbild: Auch USA für Sicherheitsabkommen mit der Ukraine

Der britische Premierminister Rishi Sunak und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (rechts) vor Selenskyjs Amtssitz in Kiew. 12. Januar 2024 - Copyright Stefan Rousseau/WPA Rota

Der britische Premierminister Rishi Sunak und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (rechts) vor Selenskyjs Amtssitz in Kiew. 12. Januar 2024 - Copyright Stefan Rousseau/WPA Rota

AP Von Christoph Debets mit

US-Präsident Biden verfolgt das Ziel, ein Beistandsabkommen mit der Ukraine zu schließen, das dem entspricht, das der britische Premierminister Sunak am Freitag in Kiew unterzeichnet hat. Sunak sprach sich für einen NATO-Beitritt der Ukraine aus, auch wenn der noch in weiter Ferne liege.