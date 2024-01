Nach 14 Jahren: Gestohlene Kunstwerke in Belgien wiedergefunden

Die belgische Polizei hat die Gemälde von Pablo Picasso und Marc Chagall in einem Keller in Antwerpen wiedergefunden. Die Kunstwerke wurden vor 14 Jahren von einem Privatkunstsammler gestohlen und ihr Wert betrug damals etwa 830.000 Euro.

14 Jahre nach ihrem Diebstahl hat die belgische Polizei ein Gemälde von Pablo Picasso und ein weiteres von Marc Chagall wiedergefunden.

2010 wurden die Kunstwerke aus dem Besitz eines Kunstsammlers in Tel Aviv gestohlen. Damals betrug ihr Wert etwa 830.000 Euro.

Die berühmten Kunstwerke wurden in einem Keller in Antwerpen gefunden, nachdem die Polizei wiederholt die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht hatte. Der 68-jährige israelische Luxusuhrenhändler soll versucht haben, sie in der belgischen Stadt Namur zum Verkauf anzubieten. Der Mann wurde verhaftet.