Video. Wie im Horrorfilm: Passagiere kommen nur knapp aus brennendem Flugzeug

Es sei wie in einem Horrorfilm gewesen, erzählt der 17-jährige Schwede Anton Deibe dem schwedischen Rundfunksender SVT. Alles habe zu rütteln begonnen, die Lichter seien ausgegangen. Er saß in dem brennenden Flugzeug auf dem Haneda Flughafen in Tokio, bevor er aus der Maschine raus kam. Die beiden Geschwister saßen hinter einem brennenden Flugzeugflügel und sahen aus dem Fenster meterhohen Flammen.

Das Passagierflugzeug der Japan Airlines stieß am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache unmittelbar nach der Landung mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammen, das Hilfsgüter zu Überlebenden der Erdbebenkatastrophe auf der Halbinsel Noto bringen sollte.

Beide Flugzeuge gerieten in Brand. Während alle 379 Personen an Bord des Passagierflugzeugs die lichterloh brennende Maschine ohne lebensgefährliche Verletzungen verlassen konnten, kam für fünf Menschen an Bord des Küstenwachenflugzeugs jede Hilfe zu spät. Nur der Pilot kam raus, er erlitt schwere Verletzungen.

Das japanische Fernsehen zeigte Aufnahmen, wie die aus Hokkaido im Norden Japans kommende JAL-Maschine auf der Landebahn aufsetzt und ein riesiger Feuerball die Nacht erleuchtet. Wie es genau es zu der Kollision mit der Maschine der Küstenwache kam, ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen laufen.